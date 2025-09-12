Siracusa, Il Pd chiede la “non trattazione” del punto sulla civica benemerenza a Francesca Albanese

Con una nota inviata in mattinata alla Presidenza del Consiglio comunale, il gruppo del Pd ha chiesto la “non trattazione” del punto posto all’ordine del giorno della seduta del 16 settembre avente ad oggetto “Atto di indirizzo per avvio procedura di Civica Benemerenza a Francesca Albanese”.

Presentata dal gruppo consiliare del PD, in modalità segreta ai sensi dell’art. 6 c. 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il presidente Alessandro Di Mauro, accogliendo la richiesta, ha conseguentemente informato i consiglieri della non trattazione del punto nella seduta del 16.

“Nella seduta del 9 settembre non è stato predisposto alcun nuovo ordine del giorno – si legge – ma unicamente un’integrazione alla richiesta già protocollata; in nessun altro caso analogo la seduta è stata definita d’ufficio come “segreta”; a tal proposito ricordo la discussione e relativa votazione riguardante i riconoscimenti conferiti al già Prefetto S.E. Scaduto e a Don Renzo Scarpa; la seduta in oggetto prevede la presenza di ospiti convocati per la discussione di altri ordini del giorno, circostanza che appare difficilmente conciliabile con una discussione che altri gruppi consiliari hanno già preannunciato come particolarmente accesa. Per tali ragioni si chiede all’Ufficio di Presidenza di non trattare in questa seduta il punto in oggetto e di procedere a una sua calendarizzazione previa opportuna interlocuzione”.