Siracusa, il Pd contro l’affidamento ai privati della sosta: “La gestione resti pubblica”

Politica · consiglio comunale

Il Partito Democratico di Siracusa chiede di eliminare dalla programmazione comunale la previsione relativa all’affidamento del servizio di sosta e parcheggi e punta a mantenere la gestione direttamente in capo al Comune. La richiesta è contenuta in un emendamento alla proposta numero 51 del 10 agosto 2026, presentato dai consiglieri comunali Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla e in discussione stasera in aula.

Il gruppo consiliare contesta la prospettiva di una gestione esterna del servizio e alla base dell’emendamento ci sono soprattutto ragioni economiche. Il Pd ricorda che attualmente il servizio viene gestito direttamente dal Comune e che, di conseguenza, entrate e spese rimangono nella disponibilità dell’ente.

I consiglieri richiamano anche la risposta fornita lo scorso 28 luglio dall’assessore alla Mobilità e Trasporti Enzo Pantano a una precedente interrogazione dello stesso gruppo. Secondo i dati citati nell’emendamento, nel 2025 le entrate legate alla gestione della sosta e dei parcheggi hanno superato i 3 milioni di euro, mostrando un andamento in crescita. Per il Pd proprio questi numeri renderebbero poco comprensibile un eventuale cambio di modello gestionale.

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“Gli introiti derivanti dalla gestione pubblica risultano notevoli e potrebbero incrementarsi ancora di più, visto il trend attuale”, sostengono Greco, Milazzo e Zappulla, ricordando anche gli interventi previsti dal Dup 2025-2027 per il miglioramento dei parcheggi scambiatori.

L’obiettivo, secondo i consiglieri, dovrebbe essere quello di mantenere queste risorse all’interno del bilancio comunale e reinvestirle nel miglioramento della sosta e, più complessivamente, della mobilità cittadina. Nell’emendamento viene richiamata anche la precedente esperienza della Ge.Pa., società privata alla quale in passato era stata affidata la gestione della sosta fino al 2012 e che, secondo il gruppo consiliare, aveva presentato diverse criticità.

Per Greco, Milazzo e Zappulla la questione non è però soltanto economica. “Una gestione pubblica del servizio consentirebbe di valorizzare un rapporto più stretto tra cittadini e amministrazione comunale”, sostengono, indicando come priorità una gestione orientata esclusivamente all’interesse pubblico.