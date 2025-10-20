Siracusa, il PD denuncia l’assenza della linea urbana 124: “Disagi per i cittadini che vogliono recarsi a cimitero”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico segnala la perdurante assenza della linea urbana n. 124, che garantiva il collegamento tra il centro cittadino e il Cimitero Comunale di Siracusa.

“La sospensione del servizio, avvenuta senza alcuna comunicazione ufficiale, sta creando disagi significativi a molti cittadini — in particolare agli anziani e a coloro che non dispongono di un mezzo proprio. Raggiungere il cimitero e portare un fiore ai propri cari dovrebbe essere un diritto e non un privilegio per chi è dotato di un mezzo proprio o di parenti solerti”, si legge in una nota.

“In vista delle giornate del 1° e 2 novembre, dedicate alla commemorazione dei defunti, si chiede che il Comune attivi con urgenza un servizio di navetta da e per il Cimitero, con corse regolari e frequenti per tutta la durata delle giornate di maggiore affluenza”, prosegue la nota.

“Si chiede inoltre di rendere pubblici gli orari e le fermate previste, in modo da consentire a tutti i cittadini di organizzarsi con adeguato anticipo e di poter utilizzare il servizio. Torniamo a chiedere una migliore distribuzione del chilometraggio disponibile e una razionalizzazione del servizio di trasporto che la città ancora non utilizza pienamente. Un servizio di trasporto accessibile verso il Cimitero rappresenta un gesto di attenzione e di rispetto verso la cittadinanza e verso il valore della memoria collettiva”, si chiude la nota.