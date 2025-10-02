Siracusa, il Pd denuncia lo stato di abbandono della Borgata

In un’aula consiliare quasi vuota, con la presenza di soli tre assessori, il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa ha ieri raccolto le segnalazioni dei residenti della Borgata, evidenziando una situazione di profondo abbandono.

Secondo il Pd, il quartiere soffrirebbe di incuria e sporcizia, con frequenti allagamenti dovuti alla mancata pulizia di caditoie e tombini, e scarsa illuminazione nelle strade, che alimenterebbe un senso di insicurezza tra i cittadini. “Abbiamo ascoltato una comunità dimenticata da anni – dichiarano i consiglieri Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco – senza collegamenti adeguati, senza biblioteca, uffici pubblici o spazi di aggregazione”.

Il partito segnala inoltre gravi carenze nella rete idrica e fognaria, con interruzioni di acqua e impianti inadeguati, e la mancanza di presidi delle forze dell’ordine. Tra le questioni irrisolte spiccano anche quelle legate allo stadio locale e alla debole connessione tra la comunità e le istituzioni.

Il Pd osserva come il degrado urbano si rifletta sull’economia locale, con numerose saracinesche abbassate, sintomo di un tessuto commerciale che fatica a sopravvivere. Nonostante ciò, il partito riconosce la presenza di alcune “isole felici” di impegno e lavoro, che però restano isolate e prive di sostegno amministrativo.

“Continueremo a portare in aula un impegno serio e concreto per dare risposte ai cittadini – concludono i consiglieri – ma finché il Sindaco resterà assente, la città rimarrà prigioniera di un muro di gomma e di una politica che preferisce l’assenza al confronto”.