Siracusa, “il Pd è sospeso in un tempo di incertezza”: l’affondo dei Giovani democratici

I Giovani Democratici di Siracusa organizzano un incontro di riflessione e confronto aperto a tutti i tesserati e ai militanti che si riconoscono nei valori progressisti della città. L’appuntamento si terrà lunedì 22 settembre alle 18.30 nella sede cittadina del Partito Democratico di Siracusa.

“A tre mesi dal congresso cittadino, il Pd siracusano è sospeso in un tempo di incertezza. Una comunità politica che dovrebbe essere motore di proposta alternativa e di dialogo si è invece arenata in un’impasse che rischia di logorare la fiducia e di alimentare ulteriormente le distanze con la realtà cittadina. È proprio in questo contesto che i Giovani Democratici hanno scelto di lanciare un segnale diverso: aprire le porte, rimettere al centro i tesserati e i militanti, fare del confronto la condizione stessa della politica. La politica non può vivere di autoreferenzialità – dichiara Luca Santoro, segretario comunale dei Giovani democratici di Siracusa -: quando smette di essere comunità e si chiude in se stessa, perde la propria ragione d’essere. Per uscire dall’impasse occorre ricucire, ripensarsi, avere il coraggio di guardarsi dentro con autocritica. Crediamo in una politica che apra le porte, si lasci guardare dai cittadini, non tema di riconoscere gli errori e dimostri con volontà di fare meglio. Questo incontro nasce proprio dal desiderio di rimettere al centro iscritti e militanti, di ascoltare dal basso e di ricostruire con un metodo fondato sul dialogo e sulla responsabilità. Abbiamo il dovere politico di smettere di guardare solo all’interno: ci sono contesti fragili che hanno bisogno di un centrosinistra compatto che sappia dettare in modo determinato una linea, dalle migliaia di famiglie in difficoltà economiche fino al diritto a restare e a scrivere il proprio futuro a Siracusa e non altrove. Vogliamo che questo confronto serva a misurare la volontà collettiva di immaginare un futuro migliore per questo partito e non, per l’ennesima volta, le appartenenze interne. Solo così il PD potrà tornare a essere un riferimento: non un recinto chiuso, ma un luogo vivo in cui i siracusani possano riconoscersi».