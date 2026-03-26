Siracusa, il Pd indice un sit-in per i consultori familiari

I consultori familiari a Siracusa e nel resto della provincia versano in gravi condizioni. Il Gruppo di Lavoro Sanità del Partito Democratico di Siracusa, insieme alle donne del territorio, annuncia a tal proposito un sit-in pubblico per richiamare l’attenzione su questo aspetto.

L’iniziativa si terrà sabato 28 marzo alle ore 10:30 nei pressi dell’ex scuola elementare di via Algeri, ultimo sito individuato per la riattivazione del terzo consultorio cittadino, chiuso dal 2022.

All’iniziativa sono previsti interventi da parte di Antonio Nicita, Senatore PD, Piergiorgio Gerratana, Segretario provinciale PD, e Tiziano Spada, Deputato regionale PD.

“Nonostante le recenti comunicazioni istituzionali che descrivono servizi efficienti e pienamente operativi, la realtà vissuta quotidianamente da cittadine e cittadini è ben diversa: a Siracusa, dei tre consultori storicamente attivi, ne sopravvivono oggi solo due, con équipe ridotte e forti difficoltà operative. Una situazione che compromette l’accesso a servizi fondamentali per la salute delle donne, delle famiglie e dei giovani. Il sit-in nasce anche per sollecitare il rispetto degli impegni assunti nel febbraio dello scorso anno dall’Azienda Sanitaria Provinciale, relativi alla riapertura del consultorio di Viale Tunisi e al potenziamento della rete territoriale”, dicono dal Pd.