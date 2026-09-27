Siracusa, il Pd: “la Borgata non può più aspettare: servizi, decoro e riqualificazione”

Politica · la nota

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria cittadina del Partito democratico in merito alla situazione della Borgata a Siracusa.

“Il problema della Borgata (quartiere Santa Lucia), esiste ed è evidente. E, ad oggi, questa amministrazione comunale non ha ancora individuato una soluzione organica alle criticità che interessano la zona. Assistiamo, invece, ai soliti sterili attacchi della destra sulle problematiche legate alla presenza di cittadini extracomunitari, riproponendo una politica che ricalca, anche a livello locale, l’impostazione razzista del governo nazionale. È evidente che ordine pubblico e sicurezza rappresentino questioni importanti, anche per il nostro partito, ma queste competono principalmente agli organi dello Stato, come dimostrano le azioni di controllo del territorio anche di questo periodo. Noi, però, dobbiamo concentrarci sulle responsabilità e sui compiti dell’amministrazione comunale.





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Un tema centrale è quello dei servizi pubblici. La dismissione dell’immobile di via Caltanissetta, angolo via Isonzo, dove erano collocati i servizi demografici dei quartieri Santa Lucia, Ortigia e Neapolis, gli uffici della Polizia Municipale, i servizi di Politiche Sociali e la biblioteca, ha creato un vuoto che deve essere colmato. È indispensabile che questi servizi vengano nuovamente collocati nella zona della Borgata, garantendo ai cittadini la possibilità di usufruire dei servizi comunali senza essere costretti a spostarsi altrove. La soluzione adottata a Cassibile, attraverso l’acquisto di un immobile, rappresenta una strada certamente lunga, ma che può e deve essere presa in considerazione anche per Santa Lucia.





L’immobile individuato in via Vermexio, il basso posto di fronte al centro anziani, il cui primo piano è peraltro inagibile, non sembra invece rappresentare una soluzione adeguata, sia per le dimensioni insufficienti sia per le problematiche relative all’agibilità.





Non è pensabile che non si riesca a individuare una soluzione. E non è accettabile che i cittadini residenti nelle zone balneari o nella zona di Cavadonna debbano recarsi lontano dal proprio territorio per sbrigare pratiche e usufruire dei servizi comunali. La digitalizzazione può certamente semplificare alcune procedure relative ai certificati anagrafici, ma non può sostituire completamente la presenza fisica dei servizi sul territorio.





Un altro punto fondamentale riguarda Piazza Santa Lucia. Occorre avviare un vero progetto di riqualificazione dell’area, intervenendo anche sui bassi di proprietà privata. L’amministrazione comunale dovrebbe favorire, laddove consentito dalla normativa, la possibilità di modificare la destinazione d’uso da abitativa a quella necessaria per l’apertura di pubblici esercizi, come bar, ristoranti, pizzerie e pub.





A questo intervento dovrebbe accompagnarsi l’istituzione di una zona pedonale nelle ore serali, con l’obiettivo di restituire la piazza e il quartiere alla socialità e, al tempo stesso, contribuire a decongestionare il centro storico di Ortigia. Resta poi un tema fondamentale: la cura quotidiana del quartiere. Pulizia, decoro urbano e illuminazione pubblica devono tornare a essere priorità dell’amministrazione. Lo stato di abbandono in cui versa una parte della Borgata non è più sostenibile e richiede interventi concreti e non più rinviabili.





Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale il massimo impegno su questi temi. Non è possibile pensare che il quartiere possa risollevarsi esclusivamente grazie al nuovo passeggio e alla frequentazione dell’area dello Sbarcadero Santa Lucia. La Borgata ha bisogno di servizi, riqualificazione, manutenzione, attività commerciali e spazi di socialità. Ha bisogno, soprattutto, di una visione amministrativa che la consideri non come una periferia da gestire, ma come una parte importante della città da valorizzare”.