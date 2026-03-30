Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato questa mattina una serie di interrogazioni in Consiglio comunale su temi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, con particolare attenzione ai servizi sociali e sanitari collegati al Distretto socio-sanitario 48. A illustrare il lavoro svolto è il consigliere comunale Angelo Greco, che ha spiegato il senso politico e amministrativo delle richieste rivolte all’amministrazione.

“Abbiamo presentato una serie di interrogazioni che riguardano direttamente la vita dei cittadini – spiega Greco – e che sono collegate anche a tutto il sistema sanitario e sociale che ruota attorno alla città”. Tra i temi principali, il progetto Housing First, attivato in collaborazione con il Distretto 48 e finalizzato a garantire soluzioni abitative alle persone in condizioni di fragilità. “Abbiamo chiesto di conoscere lo stato dell’arte del progetto e capire come si stia muovendo l’amministrazione per consentire alle persone di avere realmente un tetto sotto cui dormire, soprattutto chi non può permetterselo o vive situazioni di grave difficoltà”.

Un altro punto centrale riguarda la rete dei consultori familiari, tema già al centro di una recente iniziativa pubblica del Pd. “Sabato mattina abbiamo tenuto un sit-in davanti all’ex scuola Chindemi di via Algeri per manifestare il nostro disappunto sul fatto che il consultorio previsto in quell’area non sia stato ancora aperto”.

Greco sottolinea come la questione assuma un peso ancora maggiore alla luce della carenza di presidi in città. “Abbiamo interrogato l’amministrazione anche sulla situazione generale dei consultori, considerando che quello di viale Tunisi è chiuso dal 2022. Siamo già in ritardo e diventa fondamentale accelerare, soprattutto per un quartiere centrale e popoloso come la Mazzarona”. Nelle interrogazioni presentate rientra anche il capitolo dedicato ai progetti di inserimento lavorativo e formativo, realizzati dal Comune in collaborazione con il Distretto 48 e con le Agenzie per il Lavoro (APL). “Vogliamo capire quante persone stanno effettivamente beneficiando di questi percorsi, quali strumenti sono stati attivati e quali risultati stanno producendo”.

Per il consigliere dem, si tratta di un’attività di controllo e trasparenza che rientra pienamente nel ruolo dell’opposizione in aula:“Il nostro compito è interrogare l’amministrazione, fare luce su ciò che si sta facendo e capire se i servizi promessi stanno davvero arrivando ai cittadini”.