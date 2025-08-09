Siracusa, il PD rilancia la proposta di civica benemerenza a Francesca Albanese

Proprio oggi Siracusa accoglie Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, figura di rilievo internazionale per l’impegno nella difesa dei diritti umani e del diritto internazionale.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha depositato già settimane fa la richiesta di conferire a Francesca Albanese la civica benemerenza della città di Siracusa, come riconoscimento per il valore della sua attività e per il contributo per la pace e la giustizia.





Il PD invita tutti i gruppi consiliari a sottoscrivere la proposta, con l’obiettivo di arrivare a un riconoscimento condiviso e unanime, partendo proprio dall’impegno e dalla costanza degli ultimi mesi del Comitato locale per la Palestina.

L’appuntamento oggi pomeriggio con Francesca Albanese è alle 19 all’Urban center