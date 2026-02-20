Siracusa, il Pd ritrova l’unità ma perde pezzi. Di Giovanni sarà segretaria, Amenta non rinnova la tessera e guarda altrove

Il Pd sembra abbia ritrovato l’unità: il 28 febbraio dovrebbe esserci l’elezione a segretario cittadino di Matilde Di Giovanni. Il terzo nome (o nome terzo) dopo il caos derivato dall’elezione di Alessandro Dierna, la scorsa estate, che aveva battuto Maria Grazia Ficara. L’area Marziano e l’area Cutrufo-Bonomo avrebbero trovato la quadra lasciando – nuovamente – in minoranza Tiziano Spada e i giovani Dem, senza la forza di eleggere da soli il segretario che invece sarebbe stato individuato nella figura dell’avvocato Di Giovanni. Ma quanto accaduto all’interno del Pd sta lasciando strascichi mica da poco, lasciando fuoriuscire una delle anime storiche del Democratici: il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta.

Nessun passo affrettato, almeno per ora. Amenta, che è presidente di Anci Sicilia, semplicemente non ha sottoscritto la tessera. E con lui l’intero gruppo di Canicattini. Il sindaco starebbe attraversando una fase di valutazione politica che coinvolgerebbe anche l’area a lui vicina (ma non, al momento, il deputato regionale Tiziano Spada con cui aveva creato un’asse interna). Il mancato rinnovo della tessera non va letto come strappo immediato, ma come segnale di distanza e di ricerca di nuovi equilibri che potranno ancora essere organici al Pd, pur essendo di difficile previsione.

Amenta, interpellato sul punto, avrebbe innanzitutto escluso il proprio avvicinamento al movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera e poi chiarito la propria posizione con parole che raccontano prudenza e consapevolezza del ruolo: “sono un rappresentante istituzionale (presidente ANCI Sicilia) e per ora non mi muovo. Le decisioni vanno ponderate, ma è indubbio che mi stia guardando attorno”. Un messaggio che tiene insieme due piani: da una parte la necessità di non sovrapporre incarichi istituzionali e manovre di partito e dall’altra la volontà di non restare immobile in un quadro politico in trasformazione. Anche perché il suo bagaglio di esperienza (e di voti) non può essere disperso. Lui, sindaco per 3 volte, presidente del Consiglio comunale per 5 anni, oltre 3.700 preferenze alle elezioni regionali del 2017 e candidato al Senato nel 2022 e con un ruolo che oggi lo vede come il sindaco dei sindaci.

Il riferimento al “guardarsi attorno” apre inevitabilmente scenari diversi. Nel centrosinistra e nell’area civica, infatti, sono settimane di riposizionamenti, interlocuzioni e fughe in avanti (la candidatura di La Vardera alla presidenza della Regione lo testimonia, con il Pd freddo nelle reazioni), anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e delle dinamiche territoriali. In questo contesto, la posizione del presidente di Anci Sicilia ha un peso specifico: Amenta, oltre al profilo amministrativo, rappresenta un nodo di relazioni tra comuni e livelli istituzionali.

La linea tenuta dal presidente e sindaco (ex?) Pd sembra essere quella di un’attesa attiva: nessuna decisione “di pancia”, nessuna mossa che possa essere definita come un’operazione tattica a breve termine ma la consapevolezza di avere una responsabilità istituzionale. Il resto – alleanze, collocazione, eventuali nuove sigle o percorsi civici – rimane sullo sfondo, ma non fuori dall’orizzonte.

Di certo quanto accade a Siracusa e in Sicilia tra i democratici dimostra che ci sono ferite aperte, ma a meno di elezioni anticipate si dovrà attendere ancora qualche mese per comprendere se la riflessione di Amenta resterà tale o se si tradurrà in un nuovo posizionamento, per lui e per il gruppo che lo segue. E per altri ancora.