Siracusa, il Pd: “sì al Garante dell’Infanzia, no alla nomina del sindaco”

Politica · Consiglio comunale

“Siracusa deve tornare ad avere un Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Siamo pienamente favorevoli all’istituzione di questa figura e riteniamo urgente renderla operativa. Il nostro voto contrario al nuovo regolamento riguarda la decisione di affidarne l’individuazione e la nomina al sindaco”. Lo dichiara il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracus -Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco – intervenendo sull’approvazione del nuovo regolamento comunale.

“Abbiamo presentato un emendamento a firma del PDdper affidare la scelta del Garante al Consiglio comunale, attraverso un confronto che coinvolgesse maggioranza e opposizione. Una proposta coerente con la natura di questo incarico: chi tutela i diritti dei minori deve poter operare con piena autonomia, anche nei confronti dell’Amministrazione. Nella stessa direzione si era espresso anche il già Garante Francesco Sciuto, il cui contributo avrebbe meritato maggiore attenzione – sottolineano – La questione delle modalità di nomina era già emersa nel confronto in commissione. Con l’approvazione del nuovo regolamento si è compiuta una scelta politica precisa, concentrando nelle mani del sindaco l’individuazione di una figura per la quale avevamo chiesto un percorso più ampio e condiviso. È su questa impostazione che abbiamo espresso il nostro dissenso. Il nostro interesse riguarda le garanzie di indipendenza e le condizioni concrete nelle quali il Garante sarà chiamato a lavorare. Siracusa ha bisogno di un riferimento presente e accessibile, capace di ascoltare i bambini e gli adolescenti e di collaborare con le famiglie, le scuole e i servizi sociali. Essere favorevoli al Garante significa anche chiedere che la sua autonomia sia tutelata fin dal momento della scelta. Questo è il senso dell’emendamento del PD e del nostro voto contrario al regolamento approvato. Continueremo a chiedere che Siracusa torni al più presto ad avere un Garante autorevole e indipendente: i diritti dei bambini e degli adolescenti hanno già aspettato abbastanza”.