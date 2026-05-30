Siracusa, il Pd sulla Borgata: “c’è bisogno di più regole, presenza istituzionale, cura dello spazio pubblico e politiche sociali”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo consiliare del Partito Democratico, composto da Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla, in merito alla situazione in cui si trova la Borgata Santa Lucia:

“Le denunce e le preoccupazioni espresse da residenti e commercianti della Borgata raccontano una situazione che richiede risposte immediate, concrete e coordinate. Si tratta di criticità che non riguardano soltanto un quartiere, ma che sono comuni a tante zone periferiche della nostra città, troppo spesso lasciate sole da un’Amministrazione più attenta a tagliare nastri che a prendersi cura, giorno dopo giorno, dei luoghi in cui le persone vivono, lavorano e crescono le proprie famiglie.

Gli episodi di violenza, il degrado urbano e il progressivo deterioramento della qualità della vita nel quartiere non possono essere considerati fenomeni ordinari né affrontati con interventi sporadici.

Come Gruppo Consiliare del Partito Democratico riteniamo che l’Amministrazione comunale abbia finora sottovalutato il problema, lasciando cittadini e attività commerciali senza le risposte che meritano. La Borgata è uno dei quartieri più vivi, popolari e significativi della città e non può essere abbandonata a una condizione di crescente insicurezza e degrado.

Proprio perché il problema è complesso, sarebbe un errore pensare che possa essere affrontato esclusivamente sul piano repressivo. La sicurezza si costruisce anche attraverso politiche sociali, interventi educativi, sostegno alle famiglie, opportunità per i giovani, inclusione e rigenerazione urbana. Servono più controlli, certamente, ma servono anche più cura, più presenza istituzionale, più servizi e più investimenti nei quartieri. Serve delocalizzare gli eventi, alleggerire la pressione sempre e solo su Ortigia, e iniziare a valorizzare i tanti palcoscenici a cielo aperto offerti dalla Borgata. Serve un diverso pensiero politico che abbia bene a mente che la città è tutta e merita attenzione e cura in ogni parte e non solo nelle piazze e nelle vie del glamour e della movida.

Da un lato occorre rafforzare la presenza dello Stato e delle forze dell’ordine; dall’altro è indispensabile che il Comune faccia finalmente la propria parte nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi pubblici, nel contrasto al degrado urbano, nella pulizia delle strade, nel controllo sul conferimento dei rifiuti e nell’abbandono indiscriminato di materiali. La sicurezza passa anche da marciapiedi curati, strade illuminate, spazi pubblici vissuti, regole rispettate e quartieri non lasciati alla solitudine.

Per queste ragioni riteniamo necessaria la convocazione urgente di tutti gli organismi preposti alla tutela della sicurezza urbana, del rispetto delle regole e della vivibilità del quartiere, affinché le istituzioni competenti possano affrontare la situazione con la dovuta attenzione e definire un piano straordinario di intervento.

È necessario rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle aree e negli orari maggiormente interessati dalle criticità. Servono controlli più frequenti, presidi costanti e un’azione coordinata capace di restituire ai cittadini la percezione concreta della presenza dello Stato e del rispetto delle regole.

Riteniamo inoltre che il Comune debba dotarsi rapidamente di strumenti regolamentari adeguati per affrontare le criticità che da tempo interessano la Borgata. In questa direzione, occorre valutare, nei limiti delle competenze comunali, l’introduzione di misure specifiche per regolamentare l’insediamento e l’attività dei distributori automatici H24 nelle aree maggiormente esposte a problemi di sicurezza urbana e degrado. Non si tratta di penalizzare le attività economiche, ma di definire regole chiare che consentano di prevenire situazioni che incidono negativamente sulla qualità della vita dei residenti.

Allo stesso tempo, riteniamo indispensabile intervenire con strumenti specifici per il decoro urbano della Borgata, definendo regole chiare per l’utilizzo degli spazi pubblici, la pulizia, il conferimento dei rifiuti, il contrasto all’abbandono indiscriminato di materiali e tutte quelle situazioni che contribuiscono a generare una percezione di abbandono e insicurezza.

La Borgata non ha bisogno solo di più controlli: ha bisogno di più regole, più presenza istituzionale, più cura dello spazio pubblico e più politiche sociali. Ha bisogno di essere riconosciuta come parte centrale della città, non come un problema da affrontare solo quando esplode l’emergenza.

La sicurezza è un diritto dei cittadini e il rispetto delle regole è una condizione fondamentale per una comunità democratica. Continueremo a sollecitare tutte le istituzioni competenti affinché si intervenga senza ulteriori ritardi, restituendo serenità ai residenti e sostenendo chi ogni giorno vive, lavora e investe nel quartiere”.