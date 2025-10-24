Siracusa, il Pd sulla linea 124 per il cimitero comunale: “Attivate dopo la nostra segnalazione pubblica”

“Dopo la nostra segnalazione pubblica sulla mancata attivazione della linea 124 e sui disagi causati ai cittadini, l’amministrazione comunale ha finalmente annunciato l’attivazione del collegamento urbano con il Cimitero comunale nei giorni del 1° e 2 novembre. È evidente che solo a seguito del nostro intervento l’amministrazione si è decisa a porre rimedio a questa mancanza, dimostrando ancora una volta come la nostra azione di opposizione sia vigile, concreta e orientata ai bisogni reali della città. Se non avessimo sollevato pubblicamente la questione, molti cittadini – soprattutto anziani e persone senza mezzi propri – avrebbero continuato a subire un disagio inaccettabile, proprio nei giorni dedicati alla commemorazione dei propri defunti”. Così in una nota il gruppo consiliare di Siracusa del Partito Democratico.

“Tuttavia, non basta attivare un collegamento solo in occasione del 1° e 2 novembre. Il trasporto da e verso il cimitero deve essere garantito tutto l’anno, come un servizio stabile e ordinario, non come una misura emergenziale o legata alle celebrazioni dei defunti. Raggiungere il Cimitero deve essere un diritto costante per tutti i cittadini e non un privilegio temporaneo. Ancora una volta, questa vicenda dimostra che l’amministrazione si muove solo dopo essere stata richiamata alle proprie responsabilità”, si chiude la nota.