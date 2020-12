Siracusa, il Pd tira per la giacchetta il sindaco Italia: “serve un cambio di direzione politica e programmatica”

Se con Italia Viva il rapporto non è certo idilliaco nel 2021 il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dovrà fare i conti anche con un altro importante mal di pancia, quello del Pd. Almeno per quanto riguarda con la segreteria cittadina diretta da Santino Romano che “tira per la giacchetta” il sindaco e a chiare lettere afferma di aver chiesto ed ottenuto dalla direzione dell’Unione comunale il mandato a definire il rapporto tra il Partito democratico e la giunta Italia.

“La mia intenzione – spiega Romano – è quella di imprimere un cambio di direzione politica e programmatica all’amministrazione, come auspicato da più parti. Porrò anzitutto al sindaco Italia l’esigenza di un avanzamento del quadro politico e di delimitare il perimetro del centrosinistra, che deve avere nel Partito Democratico il suo perno centrale.”

Un gesto quasi obbligato per il segretario cittadino che senza troppi giri di parole afferma la presenza di un solco fin qui scavato dall’operato dell’amministrazione comunale. “Distanza che il sindaco Italia fino ad ora non è sembrato propenso a ridurre” dice apertamente.

Così come a chiare lettere Santino Romano dice che il Pd non è alla ricerca di un accordo politico che preveda un “ritocco” della Giunta comunale, ma di un “rigoroso confronto” sulle cose da fare, sulla collegialità della gestione, sul modo di rapportarsi con i cittadini e le forze sociali, sulle modalità di verificare il rispetto, nei tempi concordati, degli impegni programmatici.

“Ciò che in atri termini chiediamo per i prossimi due anni mezzo di mandato – prosegue – è una discontinuità nella gestione della cosa pubblica. Quando dico che il sindaco deve chiarire i contorni del quadro politico, non mi riferisco soltanto al ruolo che va riconosciuto nella giunta al Partito democratico, che è comunque un tema rilevante, ma intendo rendere esplicita l’irritazione di tutto il partito per le frasi irridenti e l’attacco a mezzo stampa al segretario Salvo Adorno da parte di esponenti della giunta che nulla hanno a che vedere con il centrosinistra siracusano. Su questo punto il sindaco non può fare finta di niente.”

Sul piano programmatico, il PD sta lavorando alla stesura di un “Manifesto del Pd siracusano” i cui punti cardine sono la difesa della fasce sociali più deboli, il contrasto alla disparità di genere, una nuova politica dello sport e una nuova strategia della gestione degli impianti sportivi, la mobilità dolce, un rinnovata attenzione ai temi ambientali e ai beni culturali, oltre al rilancio del turismo.

“Per ora – sempre il segretario cittadino – sono solo spunti da approfondire nei contenuti e da inserire in una nuova idea di città che esporremo nel confronto con l’amministrazione. Si giocherà sul suo profilo politico e programmatico il rapporto tra Partito democratico e sindaco Italia.”

In questo quadro, cambia il ruolo degli assessori Pierpaolo Coppa, che ricopre anche la carica di vice sindaco e dell’assessore all’Ambiente, Andrea Buccheri, entrambi tesserati al Pd. “Ho preso volentieri atto della loro disponibilità a considerarsi assessori del Pd nella giunta Italia – evidenzia Romano – e quindi ad avere un rapporto organico col partito, rapporto che fino ad ora è mancato. Voglio essere chiaro su un punto: il Pd non è alla ricerca di pretesti per rompere con la giunta e, coerentemente col mandato ricevuto dal partito, mi impegnerò a contribuire al rilancio dell’Amministrazione sul piano politico e programmatico. Ma non a tutti i costi. Dipenderà infatti dall’atteggiamento del sindaco Italia rendere proficuo il confronto sui temi politici e programmatici posti dal Pd per aprire una fase nuova nel governo della città.”