Siracusa, il Piccolo Teatro Elvira lancia la stagione: “Il teatro è cultura e identità”

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Un teatro da cento posti nel cuore di un quartiere che ha bisogno di cultura, socialità e occasioni di incontro. È questa la missione del Piccolo Teatro Elvira di Siracusa, che ha presentato la stagione 2026-2027 con un cartellone all’insegna della comicità, della valorizzazione della lingua siciliana e dell’impegno verso le nuove generazioni.

A raccontare la storia e i progetti del teatro sono stati Agnese e Francesco Firullo, figli di Elvira ed Enzo Firullo, figure storiche del teatro amatoriale siracusano. Il nome del teatro è un omaggio alla madre Elvira, scomparsa alcuni anni fa. “Quando mamma è venuta a mancare – racconta Francesco – abbiamo deciso di non lasciare tutto, ma di creare qualcosa che la ricordasse. Così è nato il Piccolo Teatro Elvira, uno spazio aperto a tutti, sicuro e autorizzato, dove cerchiamo di seminare cultura in una città e in un quartiere dove spesso la cultura è assente”.

Il teatro, che si trova in via Francesco Accolla, ospiterà anche quest’anno una stagione interamente dedicata alla comicità. Dal 2021 il cartellone propone spettacoli della compagnia siracusana e produzioni provenienti da diverse realtà del territorio, da Cassibile a Palazzolo Acreide, fino a Modica e Caltanissetta. Accanto agli spettacoli in abbonamento sono previsti eventi fuori cartellone, tra cui il ritorno del duo Toti e Totino.

Per i Firullo, però, il teatro non è soltanto intrattenimento. “Noi crediamo di fare cultura attraverso il teatro – spiega Francesco – e uno dei modi è la difesa della lingua siciliana. Siamo tra gli ultimi a Siracusa a scegliere il siciliano come lingua di scena. Non un dialetto, ma una lingua che rappresenta una parte fondamentale della nostra identità culturale”.

Molti degli spettacoli proposti sono infatti adattamenti in siciliano di autori come Pirandello, Eduardo De Filippo, Shakespeare e Plauto. Un lavoro che porta la firma di Enzo Firullo, regista, autore e traduttore della compagnia, oggi alle prese con problemi di salute ma ancora punto di riferimento artistico del gruppo.

Grande attenzione viene riservata anche ai giovani. Da quattro anni il teatro organizza laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Un’esperienza che, secondo Agnese Firullo, va ben oltre la recitazione. “Il teatro viene spesso percepito come qualcosa di noioso o adatto solo alle persone più grandi, ma non è così. È uno strumento che aiuta a superare paure, ansie e difficoltà relazionali. Ho visto ragazzi trasformarsi completamente, acquisire sicurezza e imparare a gestire le emozioni”.

Per i due gestori del teatro, la sfida più importante è oggi quella di contrastare l’isolamento sociale alimentato dall’uso eccessivo degli strumenti digitali. “A teatro si incontrano persone vere – sottolinea Francesco –. Si discute, ci si confronta, si condivide un’esperienza. È qualcosa che nessuna intelligenza artificiale può sostituire”.

Pur senza demonizzare la tecnologia, il Piccolo Teatro Elvira la utilizza per innovare la scena, con scenografie digitali e led wall che accompagnano gli spettacoli. “La tecnologia è uno strumento utile – spiegano – ma gli attori, il pubblico, le emozioni e gli applausi restano autentici”.

Infine l’appello alla città e alle compagnie del territorio: “Venite a teatro, concedetevi una serata diversa. E se ci sono realtà teatrali che cercano uno spazio dove esibirsi, il Piccolo Teatro Elvira è aperto a tutti. Lo facciamo per passione e per continuare una tradizione che per la nostra famiglia rappresenta un patrimonio da custodire e tramandare”.

Informazioni e programma completo sono disponibili sui canali social e sul sito del Piccolo Teatro Elvira.