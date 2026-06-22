Siracusa, il Portale della Salute porta d’accesso digitale per i servizi sanitari

L’Osservatorio Civico, il Lions Siracusa Host, l’Avo e la Fondazione Sant’Angela Merici hanno promosso un incontro sul Portale della Salute dell’Asp di Siracusa. Il responsabile dei sistemi informativi aziendali dell’Asp, Santo Pettignano, coadiuvato da Andrea Cassarino e da Maria Uccello, hanno illustrato i contenuti del Portale, che è un’unica porta d’accesso digitale per tutti i servizi sanitari ed ha l’obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadino e sanità, eliminando attese fisiche agli sportelli. L’accesso è consentito tramite sistemi di identità digitale (SPID, CIE, CNS).

L’incontro è stato introdotto da Salvo Sorbello, presidente dell’Osservatorio Civico, che ha evidenziato come spesso le persone non abbiano la possibilità o le competenze per utilizzare tutti gli strumenti disponibili e quindi devono essere messe nella condizione effettiva di servirsene.

Sono poi intervenuti don Alfio Li Noce, presidente della Fondazione S. Angela Merici, Giuseppe Reale in rappresentanza del Lions Club Siracusa Host e Imma Messana, presidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri, che hanno messo in luce che le innovazioni sono importanti ed è quindi indispensabile che tutti i cittadini, anziani compresi, abbiano la possibilità di vedere il digitale come canale per accedere con più facilità ai servizi sanitari.

L’ing. Pettignano, che ha portato i saluti del commissario Iraci impegnato fuori sede, ha sottolineato come sia essenziale il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite cui si accede a dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici. Nel portale si possono trovare anche i propri piani terapeutici per le patologie croniche (diabete, insufficienza respiratoria e renale), alcune prescrizioni speciali e la documentazione per le terapie avviate dopo una dimissione ospedaliera.

Per quanto riguarda le prenotazioni, tramite il Cup digitale è possibile effettuarle h24, inserendo i dati della ricetta e specificando le preferenze. Si possono prenotare anche gli esami per la prevenzione oncologica, i vaccini e ritrovare la propria documentazione sanitaria, come referti, lettere di dimissione e verbali di pronto soccorso, nonché richiedere l’esenzione ticket e cambiare e revocare medico di famiglia e pediatra.

Una sezione specifica è dedicata ai donatori di sangue che possono prenotare la donazione presso il centro di raccolta che preferiscono e consultare gli esiti dei loro esami clinici e importanti sono anche l’accesso al Percorso di Tutela e la possibilità di avanzare reclami. Ha concluso i lavori Franco Cirillo, past governatore Lions, che ha preannunciato altri incontri sulle tematiche sanitarie, a partire dalla medicina territoriale, che verranno promossi insieme all’Osservatorio Civico e ad altre associazioni.