Siracusa, il progetto della scuola innovativa approda in tribunale: decreto ingiuntivo da 114 mila euro

I progetti nelle “vie dei Monsignori” sembrano sempre nascere male. Definitivamente arenato dopo le tante proteste dei residenti quello della possibile istituzione di un Ccr in via monsignor Lauricella, finisce a carte bollate tra il Comune di Siracusa e la Well Tech Engineering srl, quello per la possibile costruzione di una scuola innovativa in via Monsignor Gozzo. L’azienda ha infatti ottenuto dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo con cui viene intimato all’ente di pagare la somma di 114.063,63 euro, oltre interessi e spese legali, quale saldo per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva dell’istituto.

La gara d’appalto, conclusa nel maggio 2023, era stata aggiudicata alla Well Tech con un ribasso del 49,6% sull’importo a base d’asta, per un totale di 137.123,77 euro, oltre IVA e oneri previdenziali. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dagli uffici comunali, la consegna del progetto sarebbe avvenuta oltre i termini previsti, fissati per il 31 dicembre 2023 e rispettati invece soltanto a fine febbraio 2024.

A causa di questi ritardi, l’Inail, che aveva finanziato l’intervento, avrebbe stornato le somme destinate alla progettazione, determinando il mancato pagamento alla società. Alla luce del decreto ingiuntivo, il sindaco Francesco Italia ha espresso indirizzo favorevole alla presentazione di opposizione, e gli uffici hanno affidato la difesa di Palazzo Vermexio all’avvocato Raffaele De Vita. L’obiettivo dell’ente è quello di far valere le proprie ragioni e contrastare la richiesta di pagamento avanzata dalla società di progettazione.

La vicenda, però, apre anche una riflessione sul futuro dell’opera. Se il Comune decidesse di pagare la somma richiesta, acquisirebbe formalmente la proprietà del progetto esecutivo, potendo così utilizzarlo per partecipare a futuri bandi di finanziamento per la costruzione della scuola.

In caso contrario — se l’opposizione dovesse essere accolta e l’Ente risultasse vincitore in giudizio — il progetto resterebbe in mano alla società, e il Comune dovrebbe ripartire da zero con una nuova fase di progettazione, rallentando ulteriormente i tempi di realizzazione dell’istituto.

L’intervento prevede la costruzione di un istituto comprensivo su un’area di 20.000 metri quadrati in via Monsignor Gozzo, una zona della città caratterizzata da forte pressione scolastica. Da progetto la scuola ospiterà una sezione di scuola dell’infanzia (3 aule), una scuola primaria (5 aule), due sezioni di scuola secondaria di primo grado (6 aule).

Tutti gli spazi saranno privi di barriere architettoniche e concepiti secondo le più moderne metodologie didattiche. Le aule “cluster”, ad esempio, prevedono pareti scorrevoli che consentono l’interazione tra più classi.

Il progetto include inoltre un auditorium, una palestra, laboratori e atelier, una mensa con accesso esterno, nonché aree verdi e spazi pubblici a disposizione del quartiere, tra cui una piazza alberata, una biblioteca e attrezzature sportive utilizzabili anche al di fuori dell’orario scolastico. Ma a questo punto, ogni ipotetica forma di riqualificazione dell’area o la possibilità di costruire una scuola, appare molto più lontano