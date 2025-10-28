Siracusa, il progetto “Panzica” vince l’edizione 2025 di Democrazia Partecipata

Dopo oltre tre ore di spoglio, è il progetto “Panzica” ad aggiudicarsi l’edizione 2025 di Democrazia Partecipata. La proposta, presentata dal Comitato Siracusa Rialzati, ha ottenuto 1004 voti, risultando la più votata sia nella consultazione online sia in quella in presenza.

A vincere, però, non è stato solo un progetto, ma anche la partecipazione dal basso: oltre 400 cittadini hanno infatti scelto di recarsi personalmente ai seggi (la maggiore affluenza si è registrata in via Foti) per esprimere la propria preferenza, segno di un rinnovato entusiasmo civico.

Il progetto “Panzica”, dedicato alla riqualificazione del quartiere Mazzarrona, ha raccolto un consenso trasversale, interpretando la volontà di molti siracusani di investire nel rilancio di un’area dal grande potenziale paesaggistico ma da anni segnata dal degrado.

“Esprimiamo i nostri complimenti a tutti i promotori dei progetti partecipanti – affermano dal Comitato Siracusa Rialzati – ognuno ha contribuito con impegno e qualità a una sfida democratica ed entusiasmante per il miglioramento della nostra città“.

Il comitato ha inoltre voluto ringraziare il Comitato Mazzarrona e la squadra guidata da Lucia Buonconsiglio per l’impegno profuso nel coinvolgere i residenti: “L’unione fa la forza, e questo gruppo lo ha dimostrato con una mobilitazione compatta e determinata“.

La vittoria del progetto “Panzica” rappresenta, secondo gli organizzatori, “un segnale forte di partecipazione attiva e di fiducia nei processi democratici dal basso. La Democrazia Partecipata – concludono – deve diventare il motore del cambiamento: Siracusa può rinascere grazie a una cittadinanza consapevole e protagonista”.