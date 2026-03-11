Siracusa, il puparo Daniel Mauceri tra i migliori artigiani d’Italia

Un nuovo prestigioso riconoscimento nazionale per l’artigiano siracusano Daniel Mauceri, maestro dell’Opera dei Pupi, inserito ufficialmente nella selezione “Well Made – La community degli amanti del ben fatto”, promossa dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte ETS.

La Fondazione Cologni, istituzione privata non profit nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, è tra le realtà più autorevoli in Italia nella tutela e valorizzazione dei mestieri d’arte. Partner della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship per l’Homo Faber Event, rappresenta un punto di riferimento per l’artigianato artistico di eccellenza.

L’inserimento nella piattaforma Well Made significa entrare in una selezione nazionale che raccoglie le migliori botteghe artigiane italiane, scelte per qualità, autenticità e coerenza con i valori

del “ben fatto”. Un traguardo che arriva dopo anni di lavoro intenso, studio, ricerca e una dedizione quotidiana portata avanti nel laboratorio di Siracusa. Ogni pupo realizzato da Daniel Mauceri nasce da tecniche tradizionali, lavorazioni manuali, armature cesellate a sbalzo e una cura minuziosa di ogni dettaglio, nel rispetto rigoroso della tradizione ma con uno sguardo contemporaneo.

«Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio – dichiara Daniel Mauceri – perché premia non solo il mio lavoro, ma un’intera tradizione che continua a vivere e rinnovarsi. Essere inserito tra i migliori artigiani d’Italia è una responsabilità oltre che un onore». Il riconoscimento della Fondazione Cologni si aggiunge a quelli già ottenuti negli anni, tra cui la selezione della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship nel 2021 e il premio “Artigiani del Futuro” promosso dalla Fondazione Symbola nel 2023.

Ancora una volta, Daniel Mauceri porta alto il nome di Siracusa e dell’artigianato siciliano, contribuendo a far conoscere in tutta Italia l’antica e affascinante arte dell’Opera dei Pupi.