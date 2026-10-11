Siracusa, il ricordo di Alfio Roccaforte: il soldato di Lentini disperso al fronte

Attualità · 110 anni fa

Ricorre oggi, 11 ottobre, il 110° anniversario della scomparsa di Alfio Roccaforte, giovane originario di Lentini che prese parte alla Prima guerra mondiale e scomparve al fronte nel 1916. A ricordarne la storia è la Sezione di Siracusa dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce, impegnata nella conservazione della memoria dei militari che non fecero ritorno dalla guerra.

Nato a Lentini il 13 gennaio 1889, figlio di Salvatore Roccaforte e Francesca Amenta, Alfio lavorava come contadino e proveniva da una famiglia di umili origini. Fu chiamato alle armi nel maggio del 1915 e assegnato al 75° Reggimento Fanteria del Regio Esercito. La sua scomparsa risale all’11 ottobre 1916, quando aveva appena 27 anni.

A distanza di oltre un secolo, la sua vicenda torna al centro del ricordo anche grazie alla storia familiare: Roccaforte era infatti il bisnonno di Alberto Lo Scudero, testimonianza di un legame tra la memoria storica e le generazioni successive.

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“Ricordare Alfio Roccaforte significa restituire un nome, un volto e una storia a uno dei tanti giovani che hanno sacrificato la propria vita durante la Grande Guerra”, dichiara Alessandro Maiolino, presidente della Sezione di Siracusa dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce.

“Dietro ogni soldato caduto o disperso si cela una vicenda umana, fatta di affetti, speranze e progetti interrotti dalla guerra. La memoria di questi uomini rappresenta un patrimonio storico e civile che abbiamo il dovere di preservare”, aggiunge Maiolino.

L’anniversario diventa così un’occasione per rinnovare l’impegno nella ricerca storica e nella valorizzazione delle testimonianze documentali, affinché le storie dei militari dispersi non vengano dimenticate e il loro ricordo possa essere tramandato alle nuove generazioni.