Siracusa, il Rizza Insolera in Romania: 5 studenti protagonisti del progetto Act Green YE

Attualità · Trasporti Logistica

L’Europa si costruisce anche attraverso le esperienze dei giovani, capaci di trasformare la diversità in dialogo, amicizia e collaborazione. Ne sono la prova i cinque studenti dell’Istituto Rizza Insolera di Siracusa, indirizzo Trasporti e Logistica, che hanno rappresentato l’Italia al progetto di scambio giovanile Erasmus+ “Act Green YE”, svoltosi a Călimănești, in Romania, dal 20 al 26 luglio 2026.

La delegazione italiana era composta da Asmara Bottaro, Corinne Di Natale, Giada Marotta, Marco Arcarese e Federico Nocilla, accompagnata dalla professoressa Giovanna Tola,

Il progetto ha riunito giovani provenienti da Bulgaria, Portogallo, Lituania, Romania e Croazia, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione ambientale attraverso il teatro, le arti creative e l’educazione non formale. Una settimana intensa durante la quale i partecipanti hanno condiviso attività didattiche, laboratori, giochi di gruppo, momenti di riflessione, escursioni e iniziative dedicate alla sostenibilità e alla cittadinanza europea. Per gli studenti è stata un’occasione unica per mettersi alla prova in un contesto internazionale, migliorare la conoscenza della lingua inglese e confrontarsi quotidianamente con culture, tradizioni e punti di vista differenti. Hanno socializzato, studiato, recitato, giocato ed esplorato insieme ai loro coetanei europei, costruendo rapporti di amicizia destinati a durare nel tempo. Il momento più significativo del progetto è stato lo spettacolo conclusivo, interamente realizzato in lingua inglese. Un’opera teatrale scritta, ideata e interpretata da tutti i gruppi nazionali, frutto di un intenso lavoro di squadra

L’esperienza vissuta a Călimănești ha rappresentato molto più di un semplice viaggio all’estero: è stata un percorso di crescita personale e culturale che ha permesso ai ragazzi di sviluppare autonomia, spirito di adattamento, capacità comunicative e competenze interculturali, valori sempre più importanti nella società europea di oggi.

“Vedere i nostri studenti lavorare con entusiasmo insieme a ragazzi provenienti da diversi Paesi europei è stata la dimostrazione concreta di quanto gli scambi multiculturali rappresentino un’opportunità straordinaria di crescita. ,diventando autentici ambasciatori della nostra scuola e del nostro Paese”, ha sottolineato la professoressa Giovanna Tola, che ha ringraziato gli organizzatori del progetto Act Green YE e all’Associazione Stupor Mundi di Siracusa, che hanno reso possibile la partecipazione della delegazione italiana, offrendo ai giovani un’esperienza destinata a lasciare un segno profondo nel loro percorso umano e formativo.

Un successo europeo che conferma il valore degli scambi internazionali come strumento di dialogo, crescita e costruzione di un futuro più sostenibile, fondato sulla collaborazione tra i popoli e sul rispetto dell’ambiente.

Non meno importante la recentissima notizia dell’avvenuta selezione di Nocilla Federico al “Democracy Camp 2026” dal 10 al 13 settembre a Ventotene.

Un’occasione per approfondire la conoscenza dell’UE, fare networking e confrontarsi con rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione europea, intellettuali, esponenti politici, attivisti e attiviste Un’occasione per trovare e condividere ispirazione, scambiare idee e conoscere giovani provenienti da tutta Italia.