Siracusa, il segretario generale Ust Cisl incontra il prefetto Armenia

I temi del lavoro e della sicurezza dei lavoratori al centro dell’incontro tra il segretario generale della Ust Cisl, Giovanni Migliore, e il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia.

Una visita programmata da tempo che è stata occasione di un confronto a 360 gradi sulle criticità e le vertenze seguite dal sindacato.

“Il nostro benvenuto al nuovo Prefetto era stato rinviato più volte per una serie di impegni – ha commentato Giovanni Migliore all’uscita dagli uffici di piazza Archimede – Sua Eccellenza ha mostrato grande interesse per la nostra attività e l’incontro si è prolungato con uno scambio di esperienze importante per tutti noi.

Ho manifestato la piena disponibilità della Cisl sui temi che riguardano lo sviluppo e il lavoro in questa provincia – ha aggiunto il segretario – Il tavolo prefettizio è stato sempre luogo autorevole di confronto e sintesi per la soluzione dei problemi.

Le nostre iniziative, come sempre, continueranno ad avere come riferimento il Prefetto – ha concluso Migliore – Noi siamo pronti a collaborare e contribuire perché questo territorio, i cittadini e tutti i lavoratori abbiano riconosciuti i diritti.”