Siracusa, il sindaco consegna un riconoscimento all’Albatro

Questa mattina, l’Amministrazione Comunale con in testa il sindaco, Francesco Italia, ha assegnato un riconoscimento all’Albatro che ha consegnato al presidente Vito Laudani e al general manager Gabriele Di Stefano.

La cerimonia si è svolta nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, presente tutta la squadra.

“Portiamo in giro per l’Italia e l’Europa il nome di Siracusa. Lo facciamo con passione, orgogliosi di rappresentare questa città, la sua storia e la tradizione pallamanistica. – ha detto Laudani – Grazie per l’accoglienza, grazie per il gesto che ci fa sentire più vicina l’intera città”.