Siracusa, il sindaco Francesco Italia a tutto campo: mobilità, waterfront, rifiuti e commercio

Uno sguardo sull’agenda reale della città, tra polemiche locali e scandali regionali, trasparenza, un’economia che cresce nei numeri ma fatica a farsi raccontare, cantieri e progetti sul mare, sui servizi quotidiani, su rifiuti e mobilità. Il sindaco Francesco Italia, ai microfono di SiracusaNews, sceglie un tono garantista e pragmatico: niente processi a mezzo stampa, sì a riforme e a scelte operative misurabili.

Le indagini della Procura di Palermo, ammette il sindaco, “gettano un’ombra” sulla gestione regionale: le intercettazioni lasciano un quadro “non bello”. Da garantista, però, evita processi mediatici e ricorda che chi è coinvolto dovrà chiarire. Il punto politico—sottolinea—è sistemico: i casi che toccano esponenti di Governo regionale si susseguono, minando la fiducia complessiva. Italia si dice da sempre contrario al voto segreto all’Ars, per esempio, “un unicum” che opacizza responsabilità. Sulla provocazione del commissariamento delle Regioni (rilanciata dal leader di Azione, Carlo Calenda), distingue: il problema non è la Sicilia in sé ma un regionalismo che, se non “virtuoso”, produce inefficienze. Difende le istituzioni, ma chiede riforme vere.

Il sindaco richiama lo studio Cgia Mestre: dal 2019 la Sicilia cresce più di tutti; Siracusa, tra le province, fa segnare il balzo più marcato sul Pil reale (intorno a +44%). Se i dati fossero stati negativi, osserva, avrebbero aperto i giornali; così, invece, passano sotto traccia.

La Fiera dei Morti è “riuscita benissimo” malgrado un avvio caotico, corretto con misure immediate. In programma un mercatino di Natale tra metà dicembre e inizio gennaio, ancora ai Villini. Italia rivendica la capacità organizzativa della città, ricordando grandi eventi gestiti in passato.

Sul tema Waterfront e l’area dell’Aeronautica, nessuna sdemanializzazione dal Ministero della Difesa: il sedime resta militare. Il bando aperto consente però usi parziali. Qui il Comune mette paletti: chiunque partecipi dovrà sedersi con la città; si pretenderanno porzioni ad uso pubblico e connessioni con il lungomare. Una visione di lungo corso che, dal centro storico, spinge verso la Borgata e la Mazzarrona.

Sul fronte del Talete, invece, si va verso una transazione. L’udienza sul risarcimento che il Comune dovrebbe pagare alla Regione è slittata all’anno prossimo. Siracusa ha offerto una soluzione mista (quota economica + immobili) e attende una proposta regionale per chiudere la partita senza arrivare agli sgoccioli.

Il cambio di passo però passa dalle infrastrutture: con un investimento sotto il milione, l’Amministrazione mira a convogliare i reflui verso l’impianto consortile Ias. L’obiettivo è quello di rigenerare il bacino e puntare alla balneabilità, facendo di nuovo della Plaia “la spiaggia dei siracusani”. Ias, dice Italia, è “una Ferrari usata come una 500”: va salvaguardata e gestita in modo manageriale. E sempre sul versante del servizio idrico, secondo il sindaco, entro novembre si firmeranno convenzione e patti parasociali, con l’avvio operativo entro l’anno di Aretusacque.

Poi le polemiche, sul cimitero e le lampade votive, ad esempio, dopo che è emersa una gestione senza valida determina dal novembre 2022. Il Comune ha chiesto subito verifiche interne per accertare responsabilità e ripristinare piena trasparenza. Per l’illuminazione pubblica c’è una nuova squadra, più controlli. Cambiati i responsabili e la direzione lavori, introdotte sanzioni ma resta critica l’ondata di furti di rame: si punta a una sorveglianza dedicata e il sindaco denuncia anche un problema nazionale relativi ad arresti domiciliari e recidiva per carenza di posti in carcere.

C’è un fronte, però, che non riesce ad avere un’accelerazione e ci lascia ancorati: la cura minuta della città. Serve un accordo quadro con risorse adeguate, o l’internalizzazione di squadre comunali. La scelta si farà in sede di bilancio. Stesso discorso relativo all’attenzione sul versante rifiuti e nucleo Ambientale. Venticinque dei 40 nuovi agenti di Polizia Municipale sono stati destinati all’Ambientale: 334 le sanzioni elevate in circa un mese e mezzo, più videosorveglianza e appostamenti. L’abbandono rifiuti non è solo una multa: può configurare reato penale e, per i locali, scattare la chiusura. Il bando rifiuti corre verso la scadenza 2027 e verrà discusso in Consiglio.

Tanti i temi trattati, come il trasporto pubblico e la mobilità: sono arrivati nuovi bus elettrici (già 6–8 in flotta) e in installazione le pensiline, con priorità alle scuole e alle fermate più usate. I dati di utilizzo sono in miglioramento. Il parcheggio di via Mazzanti resterà chiuso finché non ci sarà un gestore (aprire prima “lo distruggerebbe”). In arrivo la gara per parcheggi comunali (Fontane Bianche, Mazzanti) e le strisce blu; gli altri asset si aggiungeranno man mano definite le competenze con gli enti.

In Borgata, oltre alle trasformazioni urbanistiche, si lavorerà su sgravi dei tributi locali per nuove attività. Sulla movida disordinata si prevedono ordinanze mirate contro la vendita serale in aree critiche. La Ztl è allo studio nell’area Umbertina (corso Umberto) per restituire stalli ai residenti.

Infine, la certezza: i parchi restano pubblici, la regia è affidata a “Siracusa Città Educativa” e il sindaco dice no a gestioni improprie che rischiano di piegare beni comuni a logiche di campagna elettorale.

“Meno clamore, più governo”. Italia rivendica una comunicazione sobria: evitare lo scontro sterile, lavorare su pianificazione, gestione e realizzazione. “Quando si può, meglio abbassare i toni; i cittadini giudicano dai fatti.”