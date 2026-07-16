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Attualità Palazzo Vermexio

Siracusa, il sindaco Francesco Italia incontra il Manager di UniCredit Renato Mancini

di Luca Signorelli ·
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Il sindaco Francesco Italia ha ricevuto ieri a Palazzo Vermexio Renato Mancini, Area Manager Retail di UniCredit per la provincia di Siracusa e Ragusa. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per consolidare il rapporto tra l’istituto bancario e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio, delle famiglie e delle imprese locali.

Il manager Renato Mancini ha ribadito la volontà di UniCredit di confermarsi “Banca del Territorio”, vicina alle famiglie e alle imprese in ogni fase della loro crescita attraverso una consulenza dedicata e qualificata. Particolare attenzione, ha spiegato il manager, continuerà ad essere rivolta al Terzo settore. UniCredit sostiene la crescita delle organizzazioni impegnate nel sociale attraverso un’offerta bancaria dedicata, mettendo a disposizione anche una piattaforma per la raccolta fondi e contributi a fondo perduto destinati a specifici progetti sociali.

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Il sindaco Italia ha espresso la disponibilità dell’amministrazione comunale ad intensificare le relazioni con l’istituto bancario, al fine di garantire servizi sempre più efficaci ai cittadini e alle imprese del territorio, sottolineando l’importanza di una collaborazione più stretta per consentire condizioni maggiormente favorevoli alla comunità locale.

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Luca Signorelli

Luca Signorelli

Giornalista pubblicista dal 2008, laureato magistrale in Comunicazione all'Università di Catania. Segue politica, amministrazione e società con uno stile diretto e analitico: traduce il linguaggio delle istituzioni in notizie utili al lettore.

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