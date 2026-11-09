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Siracusa, il sindaco Italia augura buon lavoro alla nuova segreteria Assostampa

di Ottavio Gintoli ·
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Francesco Italia

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, augura buon lavoro alla segreteria provinciale dell’Associazione siciliana della stampa eletta stamattina dall’assemblea degli iscritti.

“Sono certo – afferma il sindaco Italia – che con la nuova segreteria proseguiremo la consolidata tradizione di rapporti costruttivi e cordiali, nella convinzione che un’informazione seria e responsabile rappresenta una risorsa indispensabile per la crescita civile e sociale della nostra comunità. La stampa è un presidio di democrazia, funzione che si basa su un’informazione corretta, pluralista e di qualità. Pur in una difficile fase per il mondo dell’editoria, ciascuno di noi deve contribuire affinché ciò si realizzi attraverso la crescita professionale di giornalisti garantiti e liberi”.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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