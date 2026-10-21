Siracusa, il sindaco Italia azzera la Giunta e l’ufficio di staff

Politica · Nexus

Terremoto politico a Palazzo Vermexio. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha deciso di azzerare la Giunta comunale e l’ufficio di staff, mantenendo in carica soltanto l’assessore al Bilancio e alla Trasparenza Pierpaolo Coppa. Una decisione che arriva a seguito dell’inchiesta giudiziaria Nexus e che apre una nuova fase per l’amministrazione cittadina.

Il primo cittadino – che domani interverrà in aula assieme all’assessore “superstite” – ha dunque scelto di intervenire sulla composizione dell’esecutivo e sulla propria struttura di supporto, procedendo a un azzeramento pressoché totale degli incarichi. L’unica eccezione riguarda Coppa, appunto, che conserva il proprio ruolo nell’amministrazione.

La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per la politica siracusana, segnato dalle ripercussioni dell’indagine Nexus. L’azzeramento rappresenta una scelta politica e amministrativa del sindaco, che non equivale di per sé a un accertamento di responsabilità nei confronti dei componenti della Giunta o dello staff.

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Resta adesso da comprendere quali saranno i tempi e i criteri con cui Italia procederà alla ricostituzione della squadra di governo cittadina, quali figure saranno eventualmente riconfermate e quale assetto assumerà l’amministrazione dopo questa decisione.