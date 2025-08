Siracusa, il sindaco Italia ha ricevuto il nuovo prefetto Chiara Armenia

Il sindaco Francesco Italia ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo prefetto Chiara Armenia. L’incontro, in un clima di cordialità, si è svolto alla sala Caracciolo di Palazzo Vermexio dove i due rappresentanti si sono intrattenuti per un primo confronto sulle più urgenti tematiche della città.

Sindaco e Prefetto hanno confermato la reciproca disponibilità all’ascolto nel solco di una tradizione che da sempre contraddistingue i rapporti tra le due Istituzioni.