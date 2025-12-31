Siracusa, il sindaco Italia: “Il 2025 è stato l’anno dei lavori, ora iniziamo a raccoglierne i frutti”

“Forse ai cittadini sfugge l’importanza, ma avere approvato il bilancio triennale di previsione in anticipo rispetto all’inizio della gestione amministrativa è fondamentale. Ci consente di programmare le attività, di potere spendere bene e in tempo le risorse e significa dare certezze non solo agli uffici ma soprattutto alle famiglie e alle imprese”.

Non poteva cominciare in altro modo la conferenza stampa con la quale il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, traccia ogni fine anno un bilancio dei 12 mesi precedenti, tenuta solo sei ore dopo l’approvazione dello strumento finanziario da parte del consiglio comunale. Accanto a lui, gli assessori Palma Daniela Vasques e Marco Zappula, la vice presidente del consiglio comunale Conci Carbone, il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco e il direttore generale Giorgio Giannì.

“In Sicilia siamo l’unico capoluogo di provincia ad avere già un bilancio, uno dei pochi in Italia – ha aggiunto il sindaco – ed è un risultato storico perché credo che sia la prima volta che la città di Siracusa raggiunge questo obiettivo. Di ciò devo ringraziare l’assessore Pierpaolo Coppa, il ragioniere generale Carmelo Lorefice e tutti gli uffici interessati, il direttore generale Giannì, la maggioranza, che ha dato grande prova di compattezza, e l’opposizione, protagonista di una prova muscolare ma sempre nell’interesse di tutti. Sento di poter dire che il bilancio approvato rispecchi moltissime delle istanze diffuse in città che adesso contiamo di potere soddisfare”.

Il sindaco Italia ha definito il 2025 «un anno di lavori in corso di cui adesso inizieremo a raccogliere i frutti», facendo riferimento soprattutto alle opere pubbliche che si avviano a conclusione grazie alle risorse del Pnrr, del Fondo sviluppo e coesione, grazie ai progetti di rigenerazione urbana e sociale e di mitigazione del rischio idraulico.

Parlando al futuro, Italia ha sottolineato l’importanza dei 37 milioni che si spenderanno con il Fua Area vasta, destinato prevalentemente alla mobilità sostenibile, ancora alla rigenerazione urbana, agli spazi culturali, ai servizi di prossimità, alla sicurezza e alla resilienza del territorio.

“Tutto questo – ha aggiunto il sindaco Italia – dal punto di vista politico significa che non viviamo alla giornata, che proviamo a non rincorrere le emergenze ma ad anticiparle e a costruire una città più ordinata, più giusta, più attrattiva e capace di tenere insieme sviluppo e coesione sociale”.

Facendo gli auguri per il 2026, il sindaco Italia ha spiegato il motivo per cui non ha emesso un’ordinanza contro l’uso dei botti a Capodanno. “L’ho fatto – ha concluso – non perché mi piacciono ma perché, per il rispetto che porto all’istituzione che rappresento, trovo che non ha senso annunciare divieti e sanzioni che poi è impossibile far rispettare. Si mettano in campo azione concrete e sarò il primo a intervenire”

SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2025

FUA “AREA VASTA SYRACUSAE”

Oltre 37 milioni di euro di finanziamenti regionali per 27 opere oggi a diversi livelli di progettazione tra esecutivi e con “fattibilità tecnica ed economica”. Sono i numeri del Comune di Siracusa rispetto alla FUA “Area Vasta Syracusae” della quale fanno parte anche Avola, Floridia, Solarino e Canicattini Bagni, che beneficeranno della rimanente parte del finanziamento di oltre 55 milioni di euro. IL FUA offre l’opportunità di intervenire in diversi settori: dalla mobilità green alla sicurezza, dalla valorizzazione di spazi verdi e culturali fino alla creazione di nuovi centri di aggregazione per i giovani, dall’efficientamento dei plessi scolastici alla mobilità, dalla protezione civile alla riqualificazione dell’edilizia popolare. Tutti interventi equamente divisi sul territorio.

LAVORI PUBBLICI

In un clima festoso dedicato alla famiglie, con una sfilata di bambini, l’1 marzo è stato inaugurato il nuovo nuovo ponte ciclopedonale tra Ortigia e la terraferma. Il primo ad attraversarlo è stato un corteo di bambini in bici e con bolle di sapone. Il collegamento, tra riva della Posta e riva Forte Gallo è stato costruito in acciaio e legno, è lungo 42 metri, largo 5 e ha una portata massima di 100 tonnellate. È percorribile, nei due sensi di marcia, soltanto da pedoni, biciclette e monopattini ma in caso di calamità potrà essere utilizzato come via di fuga da Ortigia.

Lo scorso 1 dicembre, al termine di un profondo lavoro di restauro, è stato inaugurato l’androne di Palazzo Vermexio recentemente restaurato. L’androne è stato sottoposto a un mix di interventi di riqualificazione, tra cui la sostituzione del pavimento, che lo rendono coerente con il contesto architettonico in cui è inserito il Palazzo.

Si stanno avviando verso la conclusione i lavori di riqualificazione di riva Porto Lachio, trasformata in un nuovo spazio urbano con una vera e propria piazza sul mare direttamente collegata a Ortigia e, dunque, in linea di continuità con il ponte ciclopedonale. Il progetto è consistito nel rifacimento della pavimentazione in pietra locale con inserimento di aree a verde, illuminazione pubblica, panchine e altri elementi di arredo urban, oltre a una passeggiata alberata larga sei metri. La pavimentazione è carrabile così da soddisfare esigenze specifiche, come quelle dei gestori del locali e dei diportisti.

Grazie a una virtuosa collaborazione pubblico-privato, nasce un nuovo plesso scolastico in via Grottasanta. L’opera è realizzata da Lidl Italia investendo le somme che l’azienda avrebbe dovuto versare al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione per la costruzione di un nuovo supermercato. Il plesso scolastico è costato un milione di euro, ospiterà una sezione di scuola elementare ed è dotato di spazi per tutte le esigenze di una moderna didattica.

Sempre in materia di edilizia scolastica, nel 2026 saranno consegnati due nuovi plessi di via Teofane (uno asilo e una materna) e la scuola di via Furnò interamente rifatta, mentre proseguono i lavori per i due poli per l’infanzia di contrada Carrozziere e di Cassibile.

Dopo un’attesa lunga trent’anni, è stata finalmente asfaltata via Ernesto Campo, in contrada Palazzo a Cassibile. Al di là della sua entità, (4.500 metri quadrati l’area in cui si è interventi) l’opera, che cancella le condizioni indecorose in cui le famiglie della zona sono state costrette e a vivere, segna la conclusione di una complicata vicenda giuridico-amministrativa che aveva bloccato ogni possibilità di intervento da parte del Comune.

Sono in corso i lavori per la mitigazione del rischio idraulico nelle località Fanusa-Arenella e Fontane Bianche. La somma complessiva per la realizzazione dell’opera, compresi tutti gli oneri accessori, è pari a 5 milioni di euro. Finanziata nell’ambito bando CIS-ministero degli Interni – PNRR, una volta realizzata, l’opera consentirà il convogliamento delle acque meteoriche della zona Fanusa-Milocca (via Giulio Verne e traverse), della zona denominata comunemente “Pane & Biscotti” con l’attraversamento della strada provinciale e della zona via Mar Mediterraneo, via Mar di Norvegia lungo la costa che va verso a Fontane Bianche.

Nelle scorse settimane, infine, è arrivato dalla Regione il decreto di finanziamento, da 2,3 milioni, per la messa in sicurezza della costa di via Lido Sacramento. A breve saranno assegnati i lavori.

LAVORI STRADALI

Un nuovo piano di interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine è stato avviato grazie all’accensione di un mutuo da 800 mila euro. Il programma interessa diverse arterie della città, con uno sguardo anche alle contrade marinare e alle aree periferiche. Nuovo asfalto per strade principali e secondarie, raccogliendo anche le segnalazioni della cittadinanza. Questo l’elenco delle strade: via Avola, via Servi di Marina, Riviera Dionisio il Grande, via Elorina (tratti), viale Paolo Orsi, traversa Monasteri di Sotto (tratti), traversa Isola (tratti). In aggiunta, tra ottobre e novembre, in Ortigia sono state rifatte le via Santa Terese, Salomone e delle Sirene. Dal 2019 a oggi, al netto della pausa per la pandemia, sono oltre 50 le strade interessate dal lavori in tutti i quartieri della città.

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

Il 2025 è stato l’anno dei Job Day organizzati dal Comune. Ne sono stati tenuti tre, uno il 4 febbraio dedicato al settore alberghiero e a quello della ristorazione, uno il 26 maggio rivolto al commercio e uno il 26 novembre dedicato all’industria e alle attività legate al petrolchimico. Si tratta di una vera e propria “fiera del lavoro” dove domanda e offerta si sono incontrate per dare opportunità ai giovani. Si vuole favorire un dialogo diretto tra cittadini in cerca di occupazione e le aziende per offrire concretamente i posti di lavoro ma anche per fornire informazioni sulle offerte del mercato e sulle competenze richieste. Parallelamente si tengono dei workshop formativi curati da organizzazioni dei vari settori.

Sulla stessa linea di attenzione verso i giovani si pone il recente protocollo d’intesa firmato con Anci Sicilia per la promozione della cittadinanza attiva sistemica, delle politiche giovanili, dello sviluppo delle comunità locali e del dialogo intergenerazionale. Tra le finalità rientrano: il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione della comunità; la promozione dell’equità intergenerazionale; il sostegno ai giovani con minori opportunità e ai Neet; il rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Lo scorso luglio è stato inaugurato il nuovo centro anziani di Cassibile. È stato realizzato in un immobile di via Nazionale acquistato poco più di un anno fa dall’Amministrazione proprio per venire incontro a una richiesta partita dagli anziani del quartiere. Lo stabile è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione e sono state eliminate le barriere architettoniche. Gli arredi, invece, sono stati forniti dall’assessorato ai Servizi sociali tra quelli già in suo possesso.

Sempre in estate, accanto al Bonus centri estivi, è stato riattivato il progetto Siracusa Mare per Tutti che consente alle persone diversamente abili di avere delle postazioni riservate e gratuite nel lidi. Questa volta, oltre a quelle messe a disposizione dai gestori, se n’è aggiunta una acquista dal Comune.

Ad ottobre è diventato operativo il progetto “Stazione di Posta 48”, promosso dal Distretto socio-sanitario D48, di cui il Comune di Siracusa è ente capofila. Un intervento pensato per dare una risposta immediata alle esigenze dei senzatetto e delle persone senza fissa dimora, che potranno finalmente contare su un luogo dove trovare accoglienza, calore umano e supporto burocratico. La struttura, situata in viale Ermocrate 70, dispone di sei posti letto e offrirà accoglienza temporanea, servizio docce, lavanderia e pasti caldi per chi vive situazioni di grave marginalità. All’interno anche assistenza per un primo passo verso percorsi di reinserimento sociale e lavorativo e supporto psicologico.

Ad agosto è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra il comune di Siracusa e la Caritas Diocesana per la gestione degli interventi di housing first. Il nuovo accordo non si limita a fornire un supporto abitativo. La Caritas svolgerà anche un ruolo di facilitatore sia nei confronti dei soggetti locatori – proprietari di case e agenzie immobiliari – che nel rapporto con il cittadino in stato di bisogno.

Attenzione è stata rivolta anche agli studenti diversamente abili o con fragilità. L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), infatti, quest’anno è stata assicurata sin dal primo giorno di scuola. I ragazzi assistiti sono 350 circa.

Dal mese di settembre, Siracusa, prima in Sicilia, dispone di parco inclusivo-pedagogico. Realizzato dal Comune al Foro siracusano con fondi regionali, il parco è stato pensato per aiutare la socializzazione dei piccoli, farli giocare stimolandone l’apprendimento e la creatività secondo le capacità di ciascuno e, sopratutto, senza separazioni tra diversamente abili e normodotati.

ANAGRAFE

Dall’1 aprile le procedure per il cambio di residenza e il successivo accertamento anagrafico sono interamente digitalizzate e, dunque, senza il ricorso a documenti cartacei. Per avvalersi del servizio on-line, gli utenti possono accedere al sito dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni. Con il sistema di interscambio dell’Anpr, la richiesta viene trasferita all’Ufficio anagrafe del Comune per tutti i passaggi successivi. Questa procedura viene utilizzata anche per il trasferimento dall’estero dei cittadini siracusani iscritti all’Aire.

PERSONALE

Ammonta a 30 unità il dato delle nuove assunzione portate a termine nel corso del 2025, quasi tutte a tempi pieno e indeterminato. Sono 21 in tutti gli agenti di Polizia municipale inseriti in organico, 2 attraverso concorso pubblico già indetto dal Comune, e portato a completamento nel mese di marzo, e 19 attraverso stipula di convenzione con altri enti, Con la stessa formula sono arrivati anche 3 nuovi assistenti sociali. A tempo determinato dopo selezione pubblica sono stati assunti 4 dirigenti tecnci mentre con la formula della convenzione con altri enti sono arrivati di funzionare destinati alle attività della FUA Area Vasta Syracusae.

Sono, inoltre, stati stipulati 16 contratti individuali di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il personale interno vincitore di procedure comparative per progressione verticale ed è stato completato l’iter istruttorio per l’espletamento di una nuova progressione verticale per una figura professionale di funzionario tecnico.

CONTROLLI AMBIENTALI

Dei nuovi agenti di Polizia municipale, ben 15 sono stati destinati al Nucleo ambientale e sono stati utilizzati prevalentemente nella lotta all’evasione della Tari e all’abbandono del rifiuti. In quest’ultimo caso sono state applicate le nuove disposizioni nazionali, introdotte lo scorso agosto che, per contrastare con maggiore severità il fenomeno, prevedono la denuncia penale per i trasgressori.

Nel periodo 1 settembre (cioè da potenziamento dei controlli) 31 ottobre sono stati fatti accertamenti a tappeto in 198 strade per un totale di 2.524 utenze, 519 delle quali sono risultate irregolari. Le sanzioni per smaltimento irregolare di rifiuti nel corso del 2025 sono state 1.045.

MOBILITÀ E SICUREZZA

Dalla scorsa primavera, il servizio di trasporto locale di Siracusa è sbarcato su Google transit, motivo per cui chiunque, tramite smartphone, può avere informazione sui tragitti e sui tempi di percorrenza digitando le destinazioni sull’app Maps. I tragitti e le soluzioni di trasporto non riguardano anche chi deve raggiungere Siracusa. Il futuro prevede il ricorso all’intelligenza artificiale non solo per muoversi ma anche per vivere Siracusa.

In chiave di sostenibilità ambientale, inoltre, grazie alla collaborazione tra Consorzio Plemmirio, Sais Autolinee e Comune di Siracusa, si è aggiunto un bus elettrico che condurrà ai punti più belli della costa che ricadono all’interno del territorio dell’Area marina protetta. La collaborazione con Sais ha portato a servizi gratuiti o di biglietti a prezzi scontati in occasione di alcuni eventi.

Tutti i parcometri presenti in città sono stati sostituiti con apparecchiature di ultima generazione e più facili da gestire da parte degli utenti. Sono dotati di un interfaccia smart con schermo touch leggibile in tutte le condizioni di luce. Consentiranno di pagare la sosta con carta di credito o bancomat o solo con con moneta. I parcometri sono associati a una serie di servizi telematici. La sosta occasionale può essere pagata con smartphone anche attraverso l’app “Prestopark”.

Nel corso dell’anno è stato messo ordine al settore delle motocarrozzette e velocipedi per accompagnamento turistico rilasciando 34 autorizzazioni: 20 per i mezzi a motore e 14 per quelli a pedali. I permesso sono validi dall’1aprile al 31 ottobre e sono state imposte, anche con successive ordinanze, prescrizioni rigide sulla aree di sosta, sui percorsi e sulle modalità di svolgimento, accompagnate dai controlli della Municipale.

Sul fronte della sicurezza, il Comune ha finanziato un progetto per l’installazione di 61 nuove telecamere che consentiranno di monitorare in tempo reale tutti i veicoli e i soggetti in transito in determinate zone. Si tratta di un sistema integrato di videosorveglianza sia per lettura targhe che per il controllo del contesto. Le informazioni rilevate confluiranno automaticamente al Centro elaborazione dati nazionale. Il servizio è comprensivo della manutenzione per tre anni.

Inoltre, è stato avviato un servizio di pattugliamento in bicicletta della Polizia municipale. Quattro mezzi a pedali, personalizzati con i colori d’istituto, sono utilizzati per rafforzare i servizi di controllo in tutto il centro storico, da Ortigia fino alla Borgata. Questa misura si somma a quella già disposte nel mese di settembre che prevedeva un potenziamento della attività di controllo con pattuglie appiedate e motorizzate, non solo per ordine pubblico e il rispetto del codice della strada ma anche per le violazioni commerciali e l’abbandono dei rifiuti.

Nello stesso contesto si inserisce un protocollo d’intesa firmato dalla Polizia municipale e dall’Aci per portare la sicurezza stradale nelle scuole utilizzando strumenti educativi adeguati all’età dei ragazzi. Durante gli incontri sono affrontati temi come l’uso obbligatorio del casco e della cintura di sicurezza, anche sulle minicar; le regole da osservare quando si è in strada, sia come pedoni che come conducenti; il comportamento corretto da tenere nelle diverse situazioni di traffico quotidiano.

UNIVERSITÀ

Da quest’anno Siracusa ha praticamente raddoppiato l’offerta universitaria, ciò grazie al concretizzarsi della collaborazione con l’ateneo di Messina che ha portato all’avvio di tre nuovi corsi di laurea: magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici e triennale in Scienze politiche, amministrazione e servizi. I corsi si avvalgono del supporto scientifico del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, con il quale l’Ateneo collabora da anni.

POLITICHE CULTURALI

Se si vuole scegliere un’immagine per ricordare il 2025, questa potrebbe essere quella dell’incontro tra Siracusa e la grande Whoopi Goldberg, attrice poliedrica che, come pochi altri, può vantare di avere vinto tutti gli awards americani dello spettacolo. L’artista, al Teatro comunale, ha presentato il suo libro “Frammenti di memoria” conversando con il sindaco Italia. Ci sono volute due ore, dopo la presentazione, per smaltire la fila del firmacopie.

La fetta più consistente dell’attività culturale del Comune nel corso del 2025 è stata permeata dalle celebrazioni per il 20 anni dell’iscrizione nella World Haritage List dell’Unesco del sito “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica”. Nove mesi di eventi, dal 21 marzo al 21 dicembre, per ricordare il percorso e i valori che hanno portato all’iscrizione. Gli eventi hanno riguardato anche tutti gli altri comuni interessati dal riconoscimento:Sortino, Ferla e Cassaro. Il programma siracusano ha ripercorso, mese dopo mese la storia cittadina, dalla fondazione ai giorni nostri. Il 17 luglio, anniversario del ventennale, è stata la giornata clou, con una rappresentazione sul fondatore di Siracusa, Archia, del regista e coreografo Giuliano Peparini. prodotto dal Comune, dall’Inda e dal Parco archeologico; e poi, una grande Notte bianca, con concerti e performace teatrali che hanno illuminato Siracusa, Ferla, Cassaro e Sortino, oltre a una gala.

Il Centro per il Libro e la Lettura, articolazione del ministero della Cultura ha assegnato a Siracusa la qualifica di “Città che legge” per l’impegno dell’Amministrazione nella diffusione e nella promozione delle pratiche che riguardano i libri e la lettura. Il riconoscimento avviene a seguito della partecipazione ai programmi promossi dal Cepell come “Libriamoci” o “Maggio dei libri” e per esserci dotati di un Patto per la Lettura.

L’assessorato alla Cultura di Siracusa ha aderito alla “Giornata dei beni culturali siciliani” intitolata a Sebastiano Tusa, il Soprintendente del Mare e assessore della Regione Siciliana morto il 10 marzo di 6 anni fa in un incidente aereo in Etiopia. Per l’occasione, stati aperti gratuitamente i quattro musei civici della città: Museo del Mare, Museo Archimede e Leonardo, Museo del Cinema e Museo dei Pupi.

SIRAMUSE

Inaugurato a luglio, Siramuse è un nuovo spazio espositivo progettato per diventare il principale museo civico del comune di Siracusa, quello da cui ogni visitatore dovrebbe partire per avere una conoscenza complessiva delle città. Per riuscire nell’obiettivo, il Comune si avvale della competente collaborazione di Civita Sicilia e punta su due importanti novità: l’utilizzo di tecnologie e allestimenti d’avanguardia; il ricorso, per la prima volta in Sicilia, al partenariato speciale pubblico-privato per progetti culturali. Siramuse racconta la città e il suo patrimonio, attraverso percorsi immersivi e interattivi affidando la narrazione a otto personaggi storici: santa Lucia, Eschilo, Caravaggio, Archimede, Platone, Paolo Orsi, Federico II ed Enzo Maiorca.

FILM COMMISSION

A partire dal 5 marzo, è stata trasmesso la serie Netflix “Il Gattopardo”, tratta dal libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che ha avuto a Siracusa, in piazza Duomo, uno dei set principali della serie, andata in onda contemporaneamente in 190 paesi. Per Siracusa si è trattato di un ampio ritorno di immagine mentre la produzione ha chiuso il set in città con una spesa di quasi 2 milioni di euro. Oltre al cast, sono state impegnate duemila comparse e una troupe di 250 elementi. E poi: maestranze locali, 200 operatori sul set e ditte locali per noleggi e forniture varie, sicurezza, pulizia e sorveglianza.

La collaborazione per “Il Gattopardo” è la punta di diamante di un anno che complessivamente ha visto la Film Commission comunale impegnata in circa 40 produzioni, molte straniere, 4 della quali cinematografiche . A questi si aggiunga che Siracusa per il secondo anno consecutivo ha ospitato “Terre di cinema” un campus dedicato prevalentemente all’uso della pellicola rivolto a giovani di tutto il mondo. Tra questi anche 15 siracusani che hanno partecipato gratuitamente. Al termine sono stati realizzati un città dei cortometraggi, 16 dei quali in pellicola, poi presentati a festival in Italia e all’estero.

MISURE ANTICRISI

Con il voto favorevole del consiglio comunale, l’Amministrazione ha varato un pacchetto di agevolazioni fiscali e patrimoniali per il quartiere Borgata, un intervento strutturale finalizzato alla rigenerazione economica, sociale e urbana. Il pacchetto prevede: esenzioni e riduzioni Imu per le nuove attività che si insedieranno nella Borgata a partire dall’1 gennaio 2026; esenzione totale dal Canone unico patrimoniale (Cup) per occupazioni di suolo pubblico, concessioni ed esposizioni pubblicitarie; una durata delle agevolazioni pari a cinque anni per ciascuna nuova attività avviata dal 2026. Le misure riguardano un ampio ventaglio di settori strategici: commercio di prossimità, artigianato, ristorazione, servizi alla persona, cultura, sport, ricettività, sanità, assistenza e servizi professionali.

A tutela dei lavoratori, la Giunta ha approvato un atto di indirizzo secondo il quale in tutte le procedure di gara indette dell’Ente sia prevista per il personale impiegato in lavori e servizi pubblici l’applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, in ogni caso, che sia previsto un trattamento economico minimo inderogabile di 9 euro l’ora. L’atto di indirizzo prevede inoltre delle premialità legate all’adozione di politiche di parità di genere, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di stabilità occupazionale, di sostenibilità ambientale delle prestazioni e di innovazione tecnologica.

SPORT E SOCIALITÀ

Sul finire del 2025, è stato inaugurato il nuovo campo da basket realizzato sul tetto del parcheggio Talete. Si tratta del primo traguardo di un percorso che a breve trasformerà l’intera area in spazio per l’attività fisica all’aria aperta nel segno della socializzazione, non solo giovanile, e dell’incontro tra le generazioni e le culture.

Intanto, tra Piuzzuta, viale Epipoli e Villaggio Miano sta prendendo forma un nuovo comprensorio sportivo siracusano come non succedeva dagli anni ‘60. Lì, infatti, saranno presto inaugurati l’impianto di atletica leggera al coperto, il campo da rugby e una piazza attrezzata secondo l’antico concetto di posto di ritrovo tra le persone del quartiere di tutte le età. Per quest’ultimo progetto, Siracusa è stata una delle 85 città italiane ammessa al finanziamento dopo il bando lanciato da Sport e Salute s.p.a.

Gli investimenti nelle infrastrutture sportive hanno visto l’Amministrazione particolarmente impegnata. Gli interventi hanno riguardato: l’adeguamento dello stadio “Nicola De Simone”; la realizzazione del nuovo pattinodromo; la palestra Akradina e il palazzetto “Concetto Lo Bello”. Una funzione più sociale avranno i nuovi spazi per la pratica sportiva che si stanno realizzando sulla terrazza del parcheggio Talete, dove è già pronto il campo di pallacanestro e dove è prevista anche una discesa al mare per i diversamente abili.

LOTTA AL RANDAGISMO

L’Amministrazione ha dato nuovo slancio alla lotta al randagismo e alla cura cura degli animali vaganti. Grazie alla collaborazione di tre associazioni, dei tutor dei cani di quartiere e dei referenti delle colonie feline, è stata avviato un rapporto con un gruppo di veterinari che registrano gli animali, effettuano l’intervento di sterilizzazione e ne certificano l’avvenuta esecuzione. Le associazioni, i tutor e i referenti si occuperanno della degenza post-operatoria (rispettando le istruzioni e le prescrizioni del veterinario) e della reimmissione di cani e gatti nei territori di provenienza.

All’inizio del prossimo troveranno attuazione altre 2 iniziative: la sottoscrizione di una convenzione con l’Ordine dei medici veterinari per la cura costante di randagi feriti, malati o in condizioni critiche; l’avvio di una campagna di adozione.

POLITICHE SCOLASTICHE

Nel segno di Archimede e del Pi greco, lo scorso marzo è stato organizzato dal Comune il primo Festival della Scienza. Sono state tre giornate nel corso delle quali, oltre a dedicarsi alla figura del Grande Siracusano, si è parlato delle prospettive future e degli scenari aperti dall’intelligenza artificiale. Un incontro è stato dedicato alle scoperte e agli studi di Archimede mentre il 14 marzo (giornata mondiale dedicata al Pi greco) gli studenti siracusani si sono sfidati in Ortigia in gare con contenuti di matematica e fisica.

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA COMUNALE

Undici progetti, invece degli otto dell’anno precedente, per una partecipazione di 6 mila studenti (erano 4 mila) e 220 docenti di tutte le scuole siracusane. Sono i numeri del nuovo Piano dell’offerta formativa del Comune. I progetti sono stati studiati per integrare i programmi scolastici con le specificità del territorio e hanno l’obiettivo di stimolare i ragazzi alla partecipazione creativa, alla condivisione e all’approfondimento attraverso laboratori e altri percorsi esperienziali. Sono destinati agli studenti di ogni ordine e grado, ai docenti ma anche alle famiglie. Il Pof viene realizzato grazie alla collaborazione di istituzioni, enti e associazioni locali.

FIERA DEI MORTI E MERCATINO DI NATALE

Grande successo di pubblico ha avuto quest’anno la Fiera dei Morti, confermata, rispetto al 2024, nella formula e nella sede dei Villini del Foro siracusano. Più che raddoppiati sono stati invece gli espositori, circa 200 giunti anche dalla Calabria e dalla Puglia, ed è stato ampliato il numero degli eventi di intrattenimento per tutte le fasce di età. La Fiera si conferma come uno degli appuntamenti fissi del corso dell’anno capace di sostenere l’economia locale e le attività commerciali in un momento di bassa stagione stagione.

Sulla stessa falsariga il Comune ha realizzato anche un mercatino di Natale aperto per un mese fino al giorno dell’Epifania.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Il bando 2025 di Democrazia partecipata è stato regolarmente portato a termini nell’anno solare ragione per cui il Comune di Siracusa è uno dei pochi in Sicilia, se non l’unico, in regola con tutte le annualità. Il progetto più votato dei 15 ammessi alla selezione è stato Parco Panzica, un intervento di riqualificazione per la Mazzarona e intitolato allo storico parroco del quartiere. Il finanziamento per la sua realizzazione ammonta 49 mila euro. Alla votazione hanno partecipato 2.248 cittadini: 1.800 on line e 448 in presenza.

FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE

Immancabile, per l’ottavo anno consecutivo, il “Festival dell’Educazione – Sulle orme di Pino Pennisi” nove giorni di eventi, laboratori e testimonianze dedicati ai diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze e al valore dell’ascolto. Il tema scelto è stato: “Il futuro è già qui: voci, sogni e radici dell’educazione”. Momento clou, come sempre, la Marcia dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giunta alla sedicesima edizione e fondata proprio da Pino Pennisi, dipendente comunale morto prematuramente che ha dedicato la vita ai diritti del più piccoli. Si tiene il 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che celebra la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

RISORSE MARE

Nel mese di giugno, Siracusa è stata una delle protagoniste della quinta edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025”, il Giro dell’Italia a Vela nato per promuovere i valori e il brand della Marina Militare, partito da Venezia con arrivo a Genova. I partecipanti alla competizione hanno fatto tappa in città per tre giorni interessando l’area della Marina, della Lega Navale e della Capitaneria di Porto dove si sono tenute le gare inshore ed eventi aperti alla cittadinanza. L’edizione 2025 del Giro dell’Italia a Vela, attraverso il concept “L’Italia vista dal Mare”, nome della bellezza del nostro Paese ma anche della sostenibilità e sulla valorizzazione delle tradizioni. Partita da Venezia l’1 giugno per arrivare a Genova il 13 luglio, la gara ha visto la partecipazione di cinque team stranieri. Le imbarcazioni erano in tutto 218, di cui 32 d’altura, 41 costiere e 145 derive.