Siracusa, il sindaco Italia sull’elezione di Diego Bivona come presidente di Confindustria Sicilia: “ottima notizia per la provincia”

Diego Bivona è il nuovo presidente di Confindustria Sicilia. La nomina è stata espressa all’unanimità dal consiglio di presidenza. Bivona, laureato in chimica, imprenditore nel settore della sanità privata, succede a Gaetano Vecchio al termine del suo mandato. All’interno del sistema Confindustria, Bivona ha ricoperto numerosi incarichi apicali, tra cui la presidenza di Confindustria Siracusa e la vicepresidenza di Confindustria Sicilia.

Per il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’elezione di Diego Bivona a presidente di Confindustria Sicilia “è una notizia da rimarcare per la nostra provincia, il cui sistema industriale attraversa una fase di forte cambiamento. Da conoscitore della nostra realtà e manager del territorio, insieme a Confindustria Siracusa, egli potrà certamente contribuire a trovare il punto di caduta migliore tra esigenze di rinnovamento e aspettative dei lavoratori e delle famiglie. Nel congratularmi, auguro a Diego buon lavoro“.