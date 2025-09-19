Siracusa, il sit-in del Centro di Ascolto e Cura per Uomini Autori di Violenza

Il Centro Clinico Idipsi di Siracusa, come sede del CUAV (Centro di Ascolto e Cura per Uomini Autori di Violenza) “Il Primo Passo”, organizza questa iniziativa che assume carattere di necessità.

Questa è un’opportunità per dare voce a tutti, esprimere un assenso alla parità di genere e ricordare in questo giorno il sostegno alle politiche e movimenti di idee che cercano la via della nonviolenza.

II flash mob rappresenta un’azione pubblica che ribalta il paradigma della violenza invisibile.

Qui gli uomini si fanno carico della responsabilità di nominarla, riconoscerla e trasformarla, indossando messaggi di cambiamento. Lo fanno attraverso parole che capovolgono il senso degli stereotipi, trasformando frasi di dominio e sopraffazione in messaggi di ascolto, responsabilità e rispetto, come:

● “Stai zitta” → “Ti ascolto”

● “È casa mia, comando io” → “È casa nostra, decidiamo insieme”

● “Le donne sono tutte…→ “Le donne sono tutto ciò che vogliono essere”

● “Ho perso il controllo e ho fatto/detto” → “Volevo riprendere il controllo e ho agito violenza”

● “Fai la femmina” → “Saranno le donne a dire cosa significa essere donna”

● “È colpa tua” → “È responsabilità mia”

● “Se l’è cercata” → “Volevo solo colpevolizzarla”

● “Sei inutile” → “Sei importante”

Gli uomini indosseranno una di queste frasi, in un moto di libertà e fiducia.

Al termine della passeggiata dei panni simbolici verranno stesi su dei cordini, facendo così da sfondo ad un momento di condivisione e confronto durante il quale sarà data a tutti la possibilità di fare un brevissimo intervento. Ogni partecipante potrà raccontare il proprio percorso e l’importanza di questa manifestazione, evidenziando l’importanza di fare rete e il lavoro svolto dai CUAV, dai CAV e dalle associazioni del territorio. Il tema centrale è chiaro: non basta dire di essere contrari alla violenza, bisogna assumersi la responsabilità di agire per contrastarla.

Obiettivi Principali dell’Iniziativa:

Sensibilizzare sulla Violenza Maschile contro le Donne

Promuovere il Ruolo Attivo degli Uomini nel Cambiamento

Dare Voce ai Percorsi di Autocoscienza Maschile e ai CUAV

Ribaltare gli Stereotipi di Genere

Creare un Movimento di Coinvolgimento Attivo e Diffuso

Utilizzare il Flash Mob come Strumento di Impatto Visivo ed Emotivo

L’evento del 10 Ottobre rappresenta un punto di partenza, una scintilla che può accendere un dibattito più ampio e strutturato sulla violenza di genere e sulla responsabilità maschile nel contrastarla. Il suo futuro sviluppo potrebbe articolarsi in diversi ambiti: sociale, educativo, istituzionale e mediatico.

L’evento del 10 Ottobre è solo il primo passo. L’obiettivo a lungo termine è costruire una società in cui la violenza maschile contro le donne non sia più un fenomeno accettato o minimizzato, ma un problema di cui gli uomini stessi si fanno carico, contribuendo al cambiamento culturale e strutturale.

Questa iniziativa può diventare un modello replicabile, un punto di partenza per nuove forme di attivismo maschile consapevole, che rifiuta il patriarcato e si schiera attivamente dalla parte

della giustizia di genere.