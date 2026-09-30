Siracusa, il sit-in del Pci: “Serve una stanza del consumo per le droghe”

Politica · giovedì

Un tavolo permanente sull’ordine pubblico per tutelare i beni comunali abbandonati, chi ha bisogno di una casa e chi fa uso di droghe pesanti. È la richiesta che il Pci di Siracusa rivolge alla Prefettura. Per sostenerla, il partito tornerà in presidio domani, giovedì 1° ottobre, dalle 18.30, davanti all’ex Casa del Pellegrino e agli altri beni comuni abbandonati.

“Siracusa non resta indifferente – scrive il Pci, che rilancia anche il tema della “stanza del consumo” – Chi è vittima di droghe pesanti non va abbandonato. Non si può lasciarlo tra i rifiuti e sotto gli occhi dei passanti. Vanno tutelati entrambi”.

Il partito ricorda che a Torino si torna a discutere della possibilità di aprire uno spazio in cui consumare sostanze stupefacenti sotto la supervisione di operatori. In Europa, sottolinea il Pci, questi spazi esistono da anni e a Barcellona i centri non forniscono la droga. “Siracusa e la Sicilia non possono fare finta di non vedere, non sapere e non sentire”, si legge nella nota.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).





“L’obiettivo non è promuovere il consumo – precisa il partito – ma evitare che si faccia uso di droghe in mezzo ai rifiuti, negli edifici pubblici, per strada o nei parchi frequentati da bambini e famiglie”