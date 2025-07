Siracusa, “Il Sole che Verrà”: il corto ispirato a “Futuro Solare” illumina Giffoni

Sarà proiettato in anteprima nazionale il 24 luglio alle 12:40, nella sala Verde del Multimedia Valley, “Il Sole che Verrà”, cortometraggio ispirato alla straordinaria esperienza dell’associazione siracusana Futuro Solare. Nato da un’idea di Enzo Di Bella, il film racconta la storia vera di un gruppo di studenti, tecnici e volontari siciliani impegnati nella costruzione di automobili solari a zero emissioni.

Diretto da Fabio Leone e Antonella Barbera, con la voce narrante di Attilio Ierna, il corto fonde linguaggio cinematografico e documentario per restituire un racconto vibrante di passione, ostinazione e sostenibilità. Al centro, il progetto delle auto solari Archimede, sviluppato interamente in Sicilia, che ha portato un gruppo di giovani talenti a partecipare a competizioni internazionali e a vivere un’avventura educativa e umana fuori dal comune.





La proiezione vedrà la partecipazione dei registi, del fondatore Enzo Di Bella e dei membri dell’associazione, veri protagonisti di una narrazione che intreccia innovazione, ecologia e riscatto territoriale.

Il Sole che Verrà non è solo un omaggio alla tecnologia sostenibile, ma anche un progetto educativo: attraverso attività di formazione, percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e laboratori STEM, centinaia di studenti sono stati coinvolti direttamente nello sviluppo dei veicoli solari e nelle attività di comunicazione, progettazione e sperimentazione. Un modello concreto di scuola diffusa, dove apprendimento e futuro si incontrano.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Siracusa e rientra nel percorso di riconoscimento di Siracusa Città Educativa, promuovendo valori come la cittadinanza attiva, la sostenibilità ambientale e l’innovazione sociale.

Inoltre, per tutta la durata del Festival, la vettura Archimede 2.1 sarà esposta presso lo stand di Veolia all’interno dell’area Giffoni Next Generation. Saranno presenti anche gli studenti e i membri del team Futuro Solare, protagonisti del progetto, per incontrare il pubblico e raccontare da vicino la loro esperienza.

Futuro Solare ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le realtà, le persone e i sostenitori che, con passione e competenza, hanno reso possibile la realizzazione del film e il percorso dell’associazione. Un racconto necessario in un’epoca che chiede nuove energie e nuovi sogni.