Siracusa, il talento degli studenti illumina la IV edizione “Il tuo futuro che impresa”

Si è concluso, oggi, al Liceo L.Einaudi di Siracusa il progetto portato avanti dai Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa in partnership con JA. I progetti premiati riflettono la spinta innovativa delle scuole locali:

Vincitore assoluto: Progetto “Securing” (4C, Liceo Scientifico Corbino).

Innovazione e Creatività: Progetto “Breeze Racer” (4AS, Liceo Einaudi).

Menzione Speciale: Progetto “Pacif AI” (4A, I.T.I. Fermi).

Lelia Crispino, Presidente dei Giovani Imprenditori, ha celebrato il successo dell’iniziativa: “Crediamo che le società migliori crescano facendo fiorire il talento. Avete dimostrato che la creatività è una leva di crescita per il territorio: è a scuola che si costruisce il motore per un Territorio capace di generare valore e futuro.”