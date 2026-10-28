Siracusa, il Tar dichiara inammissibile il ricorso di Siam sui 21 milioni di euro

Cronaca · Servizio idrico

Il Tar di Catania dichiara inammissibile il ricorso presentato da Siam contro l’ATI di Siracusa sulla determinazione del valore di subentro nella gestione del servizio idrico integrato. Al centro della controversia oltre 21 milioni di euro che il precedente gestore riteneva di dover ricevere al termine dell’affidamento e che l’ATI, dopo una verifica tecnico-contabile, aveva sostanzialmente azzerato.

Il Tribunale amministrativo ha stabilito che gli atti contestati non possono ancora essere impugnati perché non costituiscono una determinazione definitiva. La quantificazione del valore di subentro dovrà infatti essere sottoposta alla verifica e all’approvazione di Arera, l’Autorità nazionale di regolazione. La vicenda nasce dal passaggio della gestione del servizio idrico da Siam, affidataria a Siracusa dal 2015 attraverso successive gare e proroghe, al nuovo gestore d’ambito Aretusacque.

In vista del subentro, Siam aveva presentato nel marzo 2025 una richiesta di riconoscimento del valore residuo, comprensivo dei conguagli tariffari, pari a 21.384.285,72 euro. L’Ati aveva però avviato un’istruttoria sui dati economici e tariffari relativi agli anni precedenti, arrivando a un risultato completamente diverso: un saldo negativo di 210.053 euro. Il valore era stato recepito nella deliberazione commissariale del 13 dicembre 2025 e successivamente dall’Assemblea dell’ATI nel gennaio 2026.

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Da qui il ricorso di Siam, che contestava, tra l’altro, i poteri del commissario, la legittimità del ricalcolo retroattivo delle componenti tariffarie e le modalità con cui erano stati rideterminati importi già considerati nei precedenti atti amministrativi. La società aveva inoltre impugnato la deliberazione dell’Assemblea dell’ATI, sollevando obiezioni sulle procedure di convocazione e sulla documentazione messa a disposizione dei sindaci.

Il Tar, tuttavia, non è entrato nel merito delle contestazioni. I giudici hanno accolto l’eccezione sollevata dall’ATI e dalle società controinteressate, rilevando che il valore determinato dall’ente territoriale è espressamente provvisorio e può ancora essere modificato dall’Autorità nazionale. Solo dopo la conclusione del procedimento davanti ad Arera, secondo il Tribunale, potrà eventualmente configurarsi un interesse concreto di Siam a impugnare la quantificazione definitiva.

La sentenza dispone inoltre l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana e del Comune di Siracusa, ritenuti privi di legittimazione passiva nella controversia. La decisione non stabilisce quindi se i 21 milioni richiesti da Siam siano dovuti o se sia corretto il ricalcolo effettuato dall’ATI. Lascia aperta la questione economica, rinviando alla conclusione dell’iter regolatorio.