Siracusa, il Teatro Comunale cerca un nome: Cavallaro rilancia la consultazione popolare

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Dopo anni di attesa, torna al centro del dibattito l’intitolazione del Teatro Comunale di Siracusa. A riaccendere la discussione è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Paolo Cavallaro, autore di un’interrogazione sul percorso che dovrebbe portare alla scelta del nome da assegnare alla struttura. L’idea di coinvolgere direttamente i cittadini nasce da un ordine del giorno presentato circa due anni fa in Seconda commissione consiliare.

“Ritengo che consentire ai cittadini, attraverso una consultazione popolare, di partecipare alla scelta del nominativo per l’intitolazione del Teatro Comunale sia anche un modo per avvicinarli a questo luogo della cultura – spiega Cavallaro -. Non basta sicuramente questo: bisognerebbe fare altro, coinvolgere maggiormente le scuole e individuare un percorso di maggiore frequentazione del teatro, ma l’intitolazione va in questa direzione”. Secondo il consigliere, però, il percorso si sarebbe bloccato per una serie di passaggi burocratici: “Questa vicenda si è arenata incredibilmente attraverso passaggi burocratici infiniti. Finalmente il prossimo mese dovrebbe arrivare in Consiglio comunale la discussione sull’intitolazione, dopo che la proposta è arrivata dalla commissione”.

Cavallaro contesta in particolare i tempi dell’iter e richiama anche una dichiarazione del direttore generale del Comune, che avrebbe fatto riferimento a problematiche politiche che avrebbero rallentato il passaggio in aula. “È una cosa inaccettabile – stigmatizza –. Per regolamento tutto ciò che viene esitato dalla commissione deve necessariamente arrivare al voto del Consiglio comunale, indipendentemente dal fatto che l’aula possa approvare, modificare o non approvare la proposta”.

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Sul possibile nome da assegnare al Teatro Comunale, Cavallaro chiarisce che non sarà il gruppo politico a indicare direttamente un candidato: “I nominativi verranno selezionati da una commissione di esperti, coinvolgendo le istituzioni culturali della città e non solo. Sarà poi la commissione a individuare tre o quattro nomi da sottoporre al voto popolare”. La scelta dovrebbe quindi passare attraverso una consultazione dei cittadini, con modalità in parte fisiche e in parte online. “Siracusa ha diversi nomi a cui potrebbe essere dedicato il Teatro Comunale – aggiunge Cavallaro -. Penso, ad esempio, al baritono Mollica, ma anche all’attore di teatro Randone. Sono tante le personalità che hanno dato pregio e prestigio alla città, rappresentandola non solo a Siracusa ma anche nel mondo”.

Per Cavallaro l’intitolazione rappresenterebbe anche un’occasione per rafforzare il legame tra il teatro e la comunità: “Un luogo della cultura deve essere vissuto dai cittadini. Dare un nome al Teatro Comunale significa riconoscere una figura che ha rappresentato la storia culturale della nostra città”.