Siracusa, il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri porta in scena il disagio dei ragazzi attraverso le fiabe

Fiaba, prosa e Opera dei pupi insieme per dare un messaggio morale alle nuove generazioni. È l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, del Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri di Siracusa, custode della tradizione riconosciuta dall’Unesco, che lancia una nuova stagione dedicata al Teatro Ragazzi, in un progetto unico nel suo genere. Ne è certo Alfredo Mauceri, direttore creativo della Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri, che spiega: “Mai come oggi è necessario ascoltare i giovani, intercettare il loro disagio, interpretarne le fragilità e restituire attraverso l’arte una speranza e una chiave di lettura del presente. Solitudine, bullismo, violenza generata dall’emarginazione, paura di crescere e affrontare un futuro incerto: sono queste le ombre che i ragazzi si trovano ad attraversare ogni giorno”.

Tematiche di scottante attualità che il Teatro Vaccaro Mauceri ha scelto di raccontare con la forza senza tempo delle fiabe, riscritte per calarsi nella realtà contemporanea e diventare specchio e guida. A partire da Cenerentola, che insegna come la gentilezza possa essere un’arma rivoluzionaria contro l’imbruttimento sociale. Cappuccetto Rosso e il Branco diventa la voce contro il bullismo, dentro e fuori la scuola. Hansel e Gretel è il viaggio onirico verso l’età adulta, affrontando le paure e imparando il coraggio.

“Non semplici spettacoli – chiarisce Mauceri – ma strumenti di riflessione per provare a uscire da quel labirinto di solitudine e incertezza che tanti giovani oggi vivono. Il Teatro Ragazzi non è solo un cartellone, ma una vera e propria perla di prosa firmata dal Teatro Vaccaro Mauceri: un’esperienza in cui la tradizione dei Pupi, presenti in alcune scene, si fonde con la sociologia del nostro tempo. Una coniugazione straordinaria che porta la magia del mito a dialogare con i problemi concreti dei ragazzi di oggi”.

Gli spettacoli si terranno dal lunedì al sabato per gli studenti, seguendo un calendario concordato con gli istituti scolastici, e saranno aperti a famiglie e adulti ogni domenica al Teatro Alfeo di Ortigia, con due appuntamenti fissi alle 11 e alle 17. Cenerentola andrà in scena il 5, il 12 e il 19 ottobre, con il 1° spettacolo alle 11 e il 2° alle 17. Cappuccetto rosso e il branco sarà in programma il 9, il 16 e il 23 novembre: 1° spettacolo alle 11 e 2° alle 17. Hansel e Gretel sarà di scena il 7, il 14 e il 21 dicembre: 1° spettacolo alle 11 e 2° alle 17.