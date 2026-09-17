Siracusa, il terreno via Barresi è del Comune. Cavallaro: “via a confronto con Mazzarrona”

Politica · Fratelli d'Italia

Dopo le richieste e gli approfondimenti avviati nelle scorse settimane, arriva un dato certo sulla proprietà del terreno di via Barresi, a Siracusa, accanto alla casetta dell’acqua: l’area appartiene al Comune di Siracusa. A renderlo noto è il consigliere comunale Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia, che aveva sollevato la questione lo scorso 29 luglio con una richiesta agli uffici comunali, chiedendo di accertare la proprietà del terreno e di intervenire per la scerbatura e la pulizia dai rifiuti.

Inizialmente il terreno risultava ancora catastalmente intestato a soggetti privati. I successivi approfondimenti hanno però permesso di ricostruire la vicenda: gli uffici hanno confermato che l’area era stata acquisita dal Comune con decreto del 22 marzo 1980, ma la voltura, effettuata soltanto nel 2005, aveva generato l’anomalia alla base dell’incertezza sulla proprietà.

Chiarita anche la situazione urbanistica: le due particelle interessate ricadono, nelle diverse porzioni, in zona S1 “Servizi per l’istruzione”, S4 “Parcheggi pubblici” e B2 “Zona di completamento residenziale”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per Cavallaro è arrivato il momento di aprire un dialogo con i cittadini della Mazzarrona per capire quali siano le reali necessità della zona. “Parliamo di un quartiere che ha bisogno di maggiori spazi culturali e di aggregazione, di verde e aree attrezzate, di luoghi per bambini e giovani, ma anche di servizi e attività commerciali di prossimità”, spiega il consigliere, sottolineando come la presenza della grande distribuzione tra via Foti e via Barresi non escluda la necessità di rafforzare il commercio di vicinato.

Tra le ipotesi da approfondire: nuove aree verdi e piccoli boschi urbani, parchi giochi, centri culturali e giovanili, spazi per teatro e cinema e, dove urbanisticamente possibile, locali per attività commerciali di prossimità. “Non credo sia corretto partire da una soluzione già confezionata – precisa Cavallaro –. Prima bisogna conoscere le esigenze di chi vive ogni giorno il quartiere.”

Il quartiere è da tempo al centro dell’attività di Cavallaro in Consiglio comunale: dalle iniziative su via Foti, dove a giorni dovrebbero essere eliminate le discariche abusive e per la cui valorizzazione il consigliere ha coinvolto la III Commissione proponendo giostrine, panchine e tavoli, alla biblioteca di Grottasanta, il cui edificio sarà presto interessato da interventi di manutenzione. Passando per l’area di via Adorno, dove con interrogazioni e sollecitazioni ha richiamato l’attenzione delle autorità sul mutamento dell’orografia dei luoghi a seguito dei lavori effettuati nella zona, fino alla richiesta di una seduta aperta del Consiglio comunale dedicata al quartiere, da cui sono emersi spunti ritenuti interessanti.

“Sono interventi diversi che partono dalla stessa convinzione: la Mazzarrona ha bisogno di maggiore attenzione, programmazione e presenza delle istituzioni”, afferma Cavallaro.

Per questo il consigliere annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Prima Commissione, insieme al collega Paolo Romano, per verificare cosa consentano le attuali destinazioni urbanistiche e avviare un confronto sulle reali necessità del territorio. “Se da questo percorso dovesse emergere la necessità di modificare l’attuale destinazione urbanistica, valuteremo successivamente gli strumenti necessari”, conclude Cavallaro. “Abbiamo chiarito che l’area è della città. Adesso apriamo un momento di confronto per capire insieme come utilizzarla. L’ascolto di chi vive il quartiere deve venire prima delle scelte sull’utilizzo del territorio.”