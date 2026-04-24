Siracusa, il verde pubblico al centro del dibattito: “Fondamentale per la qualità della vita”

Il verde pubblico come strumento per migliorare la qualità della vita urbana e affrontare le sfide ambientali del futuro. È questo il tema al centro di un convegno nazionale ospitato a Siracusa, dove si è discusso del ruolo strategico di alberi, parchi e pianificazione sostenibile nelle città.

Tra gli interventi, quello di Michele Lonzi, che ha sottolineato l’importanza di riportare il verde al centro delle politiche pubbliche dopo anni di scarsa attenzione. Secondo Lonzi, Siracusa rappresenta un luogo simbolico per affrontare questi temi, anche per la presenza storica dell’area industriale, che richiede azioni di mitigazione climatica e ambientale.

“Gli alberi sono una risposta concreta”, ha evidenziato, richiamando la necessità di investire nella forestazione urbana e nella tutela del territorio per contrastare dissesto idrogeologico, alluvioni e innalzamento delle temperature.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della figura dell’agronomo all’interno della pubblica amministrazione. Lonzi ha ricordato l’importanza di professionisti specializzati nella progettazione e gestione del verde urbano, proponendo il coinvolgimento di esperti esterni attraverso bandi e concorsi di idee.