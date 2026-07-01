Siracusa, il vice questore Andrea Monaco è il nuovo dirigente della Squadra mobile

Da oggi, 1 luglio, il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Siracusa è il Vice Questore della Polizia di Stato Andrea Monaco che succede alla dottoressa Annalisa Stefani, trasferita alla Squadra Mobile della Questura di Trento.

Andrea Monaco, è nato a Vittoria nel 1983, e ha conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” la laurea in giurisprudenza nel 2008 e nel 2011, è stato ammesso a frequentare il corso biennale di formazione per commissari presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma.​ Nel dicembre 2013 è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta dove ha rivestito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Successivamente, ha ricoperto importanti incarichi nel Commissariato di Gela, nel Commissariato di Niscemi, nella Questura di Benevento, e nei commissariati di Lentini e Vittoria. Infine, nel marzo 2024 ha assunto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Ragusa dove ha condotto numerose attività di indagine ed operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, procedendo ad arresti e fermi dell’Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria, anche per reati inerenti la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Lascia la dirigenza della Squadra Mobile della Questura di Siracusa il Vice Questore Annalista Stefani che, dall’aprile del 2025 ad oggi, ha conseguito importantissimi risultati nella lotta alla criminalità organizzata in città ed in provincia portando a termine numerose operazioni che hanno permesso di sequestrare ingenti quantitativi di droga e numerosissime armi, infliggendo un duro colpo alla criminalità locale.

Alla dottoressa Stefani vanno gli auguri di una brillante carriera e il ringraziamento del Questore per il lavoro svolto, al dottore Monaco il benvenuto nella Questura di Siracusa.