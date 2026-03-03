Siracusa, illuminazione del Talete e rifacimento di alcune vie di Ortigia. Grienti: “lavori al via entro marzo”

Illuminazione all’interno del parcheggio Talete, manutenzione stradale e rifacimento di alcune vie di Ortigia: sono gli interventi che partiranno nei prossimi giorni nel centro storico di Siracusa a cura del settore mobilità e trasporti. Gli uffici del Comune hanno infatti raccolto le segnalazioni presentate da Raffaele Grienti, delegato del sindaco per il quartiere Ortigia, individuando e reperendo le somme necessarie per dare il via ai lavori.

“La richiesta di potenziare l’impianto di illuminazione del Talete – spiega Grienti – è stata da me presentata tempo fa, ed è stato possibile dare seguito al progetto grazie al reperimento dei fondi necessari da parte dell’ufficio mobilità e trasporti. I lavori partiranno entro il mese di marzo e riguarderanno sia la parte relativa ai cavi che quella delle plafoniere. Per quanto riguarda, invece, il progetto di manutenzione stradale, si utilizzeranno le risorse che provengono dalla legge speciale per Ortigia e non verranno quindi toccati fondi da altri capitoli di bilancio. A tal riguardo, mi sono confrontato con i funzionari e i tecnici dell’ufficio Mobilità, ai quali ho fornito la mia collaborazione concreta data dalla conoscenza del territorio al fine di individuare quali potessero essere le zone con maggior criticità e che, in base alla tipologia del progetto, avessero bisogno di un intervento immediato.”

Nello specifico si tratta dell’area mercatale di via De Benedictis e strade limitrofe. I lavori verranno effettuati dalle 14 in poi per non intralciare, al mattino, l’attività mercatale, evitando di mettere in difficoltà venditori e acquirenti. Gli operai termineranno nel tardo pomeriggio per non interferire con l’attività lavorativa serale dei locali pubblici. Le altre aree su cui si interverrà sono quelle di Fontana Aretusa, via dei Santi Coronati e via della Giudecca. Interventi al via entro pochi giorni. Prima delle fine del mese, come spiega sempre Grienti, partirà, inoltre, la riqualificazione stradale che va in continuità con via Santa Teresa, via delle Sirene e via Salamone; quindi si interverrà su via Maddione, vicolo Plemmirio, Ronco Esculapio e vie limitrofe. Anche in questo caso si interverrà con somme provenienti da legge speciale per Ortigia, e si interverrà sui sottoservizi e la pavimentazione sarà con basole in pietra lavica.

“Con questi interventi – prosegue il delegato di Ortigia – si dà seguito a molte delle segnalazioni che avevo presentato nel tempo agli uffici preposti e allo stesso Sindaco Italia, e che mi erano state inoltrate dagli stessi cittadini, che colgo l’occasione per ringraziare per la collaborazione e il confronto quotidiano. Ringrazio l’assessore Pantano e l’ufficio mobilità per la disponibilità, e in particolar modo il Sindaco Francesco Italia per la fiducia in me riposta. Oltre a questi interventi – conclude Grienti -, sono in previsione altri progetti che riguardano altre zone di Ortigia”.