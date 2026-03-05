Siracusa, illuminazione pubblica in via Elorina: al via i lavori tra slargo Scieri e la rotatoria con via Sacramento

Partiranno lunedì 9 marzo i lavori per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione su via Elorina, nel tratto compreso tra lo slargo Scieri e la rotatoria con via Sacramento. A darne notizia è l’assessore alla Mobilità Enzo Pantano. L’intervento, programmato dall’amministrazione comunale, rientra nelle attività di potenziamento delle infrastrutture e di miglioramento della sicurezza stradale lungo una delle arterie più trafficate della zona sud della città.

Secondo il cronoprogramma dei lavori, l’intervento avrà una durata complessiva di circa 15 settimane e consentirà di dotare il tratto interessato di un sistema di illuminazione pubblica efficiente, con palificazione prevista solo sul lato in direzione Siracusa ma tarato per una piena visibilità su strada nelle ore notturne.

“Nel corso di una riunione operativa tenuta negli uffici comunali, sono state definite anche le modalità di gestione del traffico durante l’esecuzione dei lavori – spiega Pantano – Cantiere attivo preferibilmente tra le 6.30 e le 19, in modalità mobile in avanzamento per i singoli tratti. Il traffico, nelle aree interessate di volta in volta dai lavori, sarà regolato con l’ausilio di impianti semaforici temporanei. Sarà comunque garantito il doppio senso di circolazione, con eventuale supporto di movieri là dove necessario, per assicurare la sicurezza della circolazione e delle maestranze impegnate nei lavori”, illustra ancora Enzo Pantano.

“Si tratta di un intervento atteso che consentirà di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza lungo via Elorina. Tutti sappiamo quanto sia importante e trafficata quella arteria, basilare nel collegare la città con la zona sud e le aree balneari. Una volta completato l’impianto di illumimazione, interverremo sul tappeto di asfalto, dotando una larga porzione di via Elorina di nuovo manto stradale”, aggiunge l’assessore.

“Continuiamo a investire sulla sicurezza e sulla qualità delle infrastrutture urbane – aggiunge il sindaco Francesco Italia – L’intervento su via Elorina rientra in una più ampia strategia di miglioramento della rete viaria cittadina e di potenziamento dei servizi essenziali che vedrà in pochi mesi la riqualificazione di arteriee centrali come viale Paolo Orsi e via Avola oltre che via Elorina”.