Siracusa, imbarcazione in fiamme allo Sbarcadero: alta colonna di fumo

Momenti di tensione, questa mattina, allo Sbarcadero di Siracusa, dove un’imbarcazione in vetroresina è stata avvolta dalle fiamme. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando ben visibile anche da Ortigia.



I vigili del fuoco di Siracusa (n. 1 squadra di Priolo e n. 1 autobotte pompa ATB di Siracusa) sono intervenuti sul posto. Poi, in accordo con autorita’ marittima, che nel frattempo ha posizionato panne galleggianti, il relitto che si era adagiato sul fondale, e’ stato recuperato dai vigili del fuoco con la gru e adagiato sulla terraferma per il successivo smaltimento.