Siracusa, Imbrò sui nuovi agenti della Municipale: “nuovo passo per migliorare sicurezza, vivibilità e tutela in città”

Ad inizio settimana sono stati firmati i contratti di assunzione di 14 nuovi agenti di Polizia Municipale di Siracusa. Con queste ultime assunzioni, sale a 39 il numero complessivo di nuovi ingressi dall’inizio dell’anno, un intervento voluto per colmare parzialmente il noto problema di organico del Corpo e provare a far fronte ai pensionamenti.

I nuovi agenti, con un’età media di 35 anni, sono stati assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi ancora in validità nei comuni di Portopalo, Modica e Catania. Alla firma del contratto erano presenti il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Imbrò.





Il sindaco ha deciso di destinare il 75% di questi nuovi assunti a rafforzare il Nucleo Ambientale, con l’obiettivo di intensificare il contrasto a tutte quelle azioni che compromettono il decoro urbano e la pulizia della città. “Ho dato agli uffici – afferma – precise indicazioni affinché il 75 per cento dei nuovi assunti siano destinati all’intensificazione del contrasto a tutte quelle azioni che compromettono il decoro urbano e la pulizia della città. Gli sforzi compiuti in questi anni hanno portato a buoni risultati ma il messaggio deve essere chiaro: il contrasto agli sporcaccioni non conosce sosta, anzi viene moltiplicato con un maggiore investimento in personale e risorse”.

L’assessore Imbro ha sottolineato come “questa nuova immissione di personale rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia per migliorare la sicurezza, la vivibilità e la tutela dell’ambiente urbano a Siracusa”.