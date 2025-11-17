Siracusa, immondizia e insetti in via Immordini

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala immondizia in strada in via Immordini, con tanto di foto scattata da una finestra:
“Dalla casa di una nonnina di 91 anni che lamenta questa situazione in via Immordini ed il disagio di avere dentro casa moscerini, blatte e quello che comporta questa sporcizia. Prega tanto qualcuno di risolvere la situazione e di evidenziarla per poter scuotere le coscienze di chi dovrebbe fare il proprio lavoro. Ringrazio anticipatamente.”
