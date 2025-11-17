Riforma della giustizia: confronto tra favorevoli e contrari

Ospiti in studio Antonio Randazzo, presidente dell’Ordine degli Avvocati e Marco Dragonetti, presidente sottosezione Anm di Siracusa

Ultime news

1 minuto di lettura
La segnalazione

Siracusa, immondizia e insetti in via Immordini

Foto di un lettore

Foto di un lettore

1 minuto di lettura

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala immondizia in strada in via Immordini, con tanto di foto scattata da una finestra:

“Dalla casa di una nonnina di 91 anni che lamenta questa situazione in via Immordini ed il disagio di avere dentro casa moscerini, blatte e quello che comporta questa sporcizia. Prega tanto qualcuno di risolvere la situazione e di evidenziarla per poter scuotere le coscienze di chi dovrebbe fare il proprio lavoro. Ringrazio anticipatamente.”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni