Siracusa, impianto sonoro non autorizzato alla Borgata: sanzionato il titolare di un locale

Continuano in città ed in provincia i controlli amministrativi negli esercizi pubblici ed, in particolare, nel quartiere “Borgata”.

L’intervento della Polizia di Stato è finalizzato non solo a garantire il rispetto della normativa vigente, ma anche a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica dei cittadini.

In particolare, nella giornata di ieri, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa hanno effettuato, nel cuore della “Borgata”, nei pressi di piazza Euripide, un controllo in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal controllo effettuato è risultato che il titolare aveva utilizzato, all’esterno dell’esercizio commerciale, un impianto sonoro ed una cartellonistica pubblicitaria non autorizzati, motivi per i quali è sanzionato amministrativamente.

Lo stesso è stato sensibilizzato ad attenzionare scrupolosamente le norme di sicurezza relative alla vendita di alcolici ai minori ed alle persone in stato di ubriachezza.

Tali controlli amministrativi si inseriscono nell’ambito di una più ampia azione di controllo del territorio volta al contrasto dei comportamenti improntati all’illegalità attraverso l’attuazione di servizi straordinari che saranno svolti nei prossimi giorni nel quartiere “Borgata” aumentando, allo stesso tempo, il grado di sicurezza reale e percepita dai cittadini.