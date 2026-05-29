Siracusa, impianto sonoro non autorizzato: sanzione per un locale in Ortigia

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, hanno organizzato capillari servizi finalizzati ai controlli di sicurezza ed al rispetto delle normative vigenti sull’impatto acustico dei locali che a Siracusa e nei centri limitrofi organizzano serate ad intrattenimento musicale e da ballo.

Nell’ambito di detti controlli, pianificati dal Questore Roberto Pellicone, il titolare di un’attività commerciale sita in Ortigia, è stato sanzionato per un importo di 1.000 euro perché, all’interno del locale, era in uso un impianto sonoro per il quale non esibiva né la prescritta autorizzazione del Comune né la relazione dell’impianto acustico.

Si coglie l’occasione per ricordare che gli organizzatori titolari di esercizi commerciali hanno il dovere di sapere che le licenze di polizia sono necessarie per ottimizzare i livelli standard di sicurezza affinché gli avventori fruiscano in piena serenità degli ambienti ove si tengono le serate.

Le attività di divertimento ad una certa ora ed entro i limiti previsti si devono conciliare con il diritto delle persone al riposo ed alla quiete. Per tali motivi i controlli continueranno per tutto il fine settimana e saranno intensificati nel periodo estivo.