Siracusa, in 18 segnalati per uso di droga

La Polizia di Stato ha intensificato in città ed in tutta la provincia i controlli per frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella tarda mattinata di ieri, i bikers del Commissariato di Ortigia, durante il servizio di controllo del territorio con pattuglia ciclo montata nei vicoli dell’isola, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un giovane di 26 anni trovato, in Vicolo I alla Bagnara, in possesso di una modica quantità di hashish.

Sempre nella giornata di ieri, agenti delle Volanti hanno segnalato un uomo di 46 anni trovato in possesso di una dose di hashish nel corso di un controllo nella zona del Pantheon.

Nel complesso, nel mese di novembre e nei primi giorni di dicembre, in città sono stati segnalati 18 assuntori di droga e ritirate 12 patenti.

La sanzione amministrativa per coloro che vengono segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti costituisce un motivo ostativo per il rilascio del passaporto, del porto d’armi e della patente di guida.

Nello specifico, per quanto riguarda la partente di guida, la normativa prevede che se si viene trovati in possesso di droga mentre si è alla guida di qualsiasi tipo di veicolo, la patente può essere ritirata immediatamente.

Tali controlli continueranno per tutto il fine settimana e saranno ulteriormente intensificati nel lungo periodo delle festività natalizie.