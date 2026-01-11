Siracusa… in alto: Mariasole porta il cerchio aereo sul palco del Circo Donato Orfei

A soli 17 anni, Mariasole sta trasformando un sogno coltivato fin da bambina in una realtà sempre più concreta. Giovane talento del cerchio aereo, è studentessa del quarto anno dell’indirizzo coreutico al Liceo Gargallo di Siracusa, dove unisce studio e disciplina artistica con una determinazione che non passa inosservata.

A dicembre Mariasole è stata selezionata dal Circo Donato Orfei per partecipare a un percorso di formazione di “scuola circo” a Palermo, in concomitanza con gli spettacoli natalizi. Un’esperienza intensa e formativa che le ha permesso non solo di approfondire lo studio delle tecniche circensi, ma anche di esibirsi davanti al pubblico nella sua specialità, il Cerchio Aereo, come acrobata.

Un’occasione rara per un’artista così giovane, che ha potuto confrontarsi con un contesto professionale, respirare il ritmo degli spettacoli quotidiani e misurarsi con le esigenze del palcoscenico circense. Tra allenamenti, prove e performance, Mariasole ha vissuto un mese che rappresenta un passaggio importante nel suo percorso artistico e umano. Il sogno di esibirsi in un circo, coltivato fin dall’infanzia, oggi inizia a prendere forma concreta.