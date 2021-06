Siracusa, in arrivo il picco di questa nuova ondata di caldo africano

Tra poche ore raggiungeremo il picco di questa nuova ondata di caldo africano. Le temperature massime sfonderanno i 40°C in Puglia, Basilicata e Calabria e toccheranno addirittura punte di 44-45°C in Sicilia (provincia di Siracusa). Secondo il team del sito ilMeteo.it a partire da venerdì il gran caldo africano si smorzerà decisamente sulle regioni peninsulari meridionali, continuerà a resistere, seppur più attenuato, in Sicilia con valori massimi non superiori ai 36-37°C su molte città e zone. Caldo meno intenso invece al Centro-Nord con non più di 32°C su gran parte delle città.

Il tempo però sta per cambiare, almeno temporaneamente. Nel corso del weekend aria più fresca di origine nordatlantica riuscirà a scalfire la parte più settentrionale dell’anticiclone.

Il mescolamento dell’aria fresca con quella molto calda presente nei bassi strati creerà un mix micidiale per la formazione di temporali a tratti violenti. Sarà la giornata di domenica che diventerà teatro di grandinate, improvvisi colpi di vento e locali alluvioni lampo (specie sui settori alpini e prealpini). Se tutto verrà confermato su molte zone in poche ore potrebbe cadere la quantità di pioggia che abitualmente cade in due mesi.

Oggi gran caldo, più nubi su Sicilia e Calabria, domani bel tempo e meno caldo venerdì soleggiato, meno caldo